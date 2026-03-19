Iran tính thu phí các tàu qua eo biển Hormuz

Hàng nghìn tàu mắc kẹt khi Iran phong tỏa Hormuz

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 19/3, các quan chức Iran cho biết điều kiện vận tải qua tuyến đường thủy này sẽ không thể trở lại như trước khi chiến sự với Mỹ và Israel nổ ra hôm 28/2.

“Chúng tôi tại quốc hội đang theo đuổi một kế hoạch theo đó các quốc gia sẽ phải trả phí và thuế cho Iran nếu eo biển Hormuz được sử dụng như một tuyến đường an toàn cho vận tải, an ninh năng lượng và lương thực”, nghị sĩ Tehran Somayeh Rafiei nói.

“An ninh của eo biển sẽ được thiết lập bằng sức mạnh, quyền uy và tầm vóc của Cộng hòa Hồi giáo Iran, và các quốc gia phải trả thuế để đổi lại”, bà nhấn mạnh.

Lưu lượng qua eo biển Hormuz đã gần như tê liệt kể từ khi chiến sự bắt đầu. Lực lượng Iran đã tấn công nhiều tàu, cho rằng họ không tuân thủ “cảnh báo” không được đi qua tuyến đường này.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 17/3 cho biết hoạt động hàng hải sẽ “không thể trở lại trạng thái trước xung đột”.

Trong những ngày gần đây, Iran đã cho phép một số tàu từ các quốc gia mà họ coi là thân thiện đi qua, đồng thời cảnh báo sẽ chặn các tàu từ những nước mà họ cho là đã tham gia vào chiến dịch chống lại Tehran.

Công ty phân tích hàng hải Windward cho biết trong một báo cáo ngày 17/3 rằng ít nhất 5 tàu đã rời eo biển qua vùng biển Iran vào ngày 15/3 và 16/3.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước tham gia vào liên minh điều tàu chiến đến hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Nhiều nước đến nay vẫn dè dặt với ý định tham gia một sứ mệnh rủi ro như vậy.