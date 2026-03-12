Iran nêu rõ 3 điều kiện chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi chưa bao giờ rút khỏi các cuộc đàm phán”, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/3.

Ông Jalali nhắc lại rằng "Mỹ đã hai lần phá vỡ các cuộc đàm phán và cả hai lần đều tiến hành các cuộc tấn công khi đang đàm phán”.

"Lần này, chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Nếu họ muốn đàm phán, họ sẽ phải đồng ý với các điều khoản của chúng tôi”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

Đại sứ Jalali cũng nêu rõ 3 điều kiện để Iran quay trở lại đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ - Israel.

Ông nói rằng trước hết "xung đột phải chấm dứt và không bao giờ xảy ra lần thứ 3". Thứ hai, "tất cả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran cần phải được dỡ bỏ”. Thứ ba, “Iran phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại mà Iran đã phải gánh chịu”.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel phải bao gồm điều khoản bồi thường thiệt hại và các bảo đảm an ninh cho Iran và công nhận các quyền hợp pháp của Iran.

“Con đường duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, thanh toán bồi thường, và những bảo đảm quốc tế vững chắc chống lại các hành động gây hấn trong tương lai”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Iran cho rằng các đề xuất hiện nay của các bên trung gian là không đủ và khẳng định cần những cam kết cụ thể hơn từ Mỹ và Israel.

Cụ thể, Tehran yêu cầu Mỹ và Israel đưa ra các bảo đảm không tiến hành hành động gây hấn trong tương lai, thực hiện bồi thường tài chính, đồng thời ký một thỏa thuận cho phép Iran được tiến hành toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân tại các nhà máy điện hạt nhân của mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc và Pháp, đã tiếp cận Iran liên quan đến một lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, điều kiện chủ chốt của Tehran đối với lệnh ngừng bắn là phải có bảo đảm rằng hành động gây hấn sẽ không lặp lại.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng nêu rõ, Iran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington khó có khả năng được xem xét trong nhiệm kỳ của Lãnh tụ Tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei.

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2, khiến Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei cùng một số nhân vật cấp cao khác của nước này thiệt mạng.

Chiến dịch của Mỹ và Israel cũng nhằm vào các cơ sở quân sự, phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa của Iran.

Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các lợi ích của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các cơ quan ngoại giao và căn cứ quân sự của Mỹ.

Chiến dịch của Mỹ và Israel lần này đánh dấu lần tấn công thứ hai nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy 12 tháng. Cuộc xung đột đầu tiên kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.