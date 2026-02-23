Iran ký thỏa thuận vũ khí bí mật với Nga?

Một biển hiệu trên đường phố Iran (Ảnh: Reuters).

Financial Times dẫn nguồn thạo tin ngày 22/2 cho biết, theo thỏa thuận bí mật được ký tại Moscow vào tháng 12 năm ngoái, Nga cam kết sẽ bàn giao 500 hệ thống tên lửa vác vai Verba và 2.500 tên lửa 9M336 trong vòng 3 năm.

Theo nguồn tin, các đợt bàn giao sẽ được chia làm 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2027 đến cuối năm 2029.

Thỏa thuận được đàm phán giữa Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh của Nga, và đại diện tại Moscow của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Các lực lượng Vũ trang Iran.

Moscow và Tehran hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga có một hiệp ước đối tác chiến lược với Iran, song không bao gồm điều khoản phòng thủ chung. Trước đó trong tháng 2, theo Bộ Quốc phòng Nga, một tàu hộ tống hải quân Nga đã tiến hành tập trận cùng hải quân Iran tại Vịnh Oman.

Theo một hợp đồng mà Financial Times tiếp cận, Tehran chính thức đề nghị mua các hệ thống này vào tháng 7/2025, chỉ một tháng sau khi Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran trong chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày của Israel nhằm vào Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó tuyên bố các cơ sở hạt nhân then chốt của Iran đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Tuy nhiên, theo một đánh giá tình báo sơ bộ của Mỹ vào thời điểm đó, các cuộc không kích của Mỹ không phá hủy năng lực hạt nhân của Iran mà chỉ làm chậm chương trình này trong vài tháng.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Tehran đã khắc phục thiệt hại sau cuộc xung đột và năng lực của nước này hiện mạnh hơn bao giờ hết.

Thông tin về hợp đồng bí mật giữa Nga và Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục dọa hành động quân sự chống lại Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của mình.

Iran cho biết sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ về chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán với Mỹ để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và sự công nhận quyền làm giàu uranium.

Tuy nhiên, theo một quan chức Iran, sau 2 vòng đàm phán, các bên vẫn còn bất đồng sâu sắc, kể cả về phạm vi và trình tự nới lỏng các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ.

Iran được cho là đang đề xuất những nhượng bộ mới kể từ khi các cuộc đàm phán kết thúc vào tuần trước. Các nhà phân tích nhận định động thái này cho thấy Tehran đang nỗ lực duy trì kênh ngoại giao và ngăn chặn một cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ.

Quan chức Iran giấu tên cho hay, Tehran sẽ nghiêm túc xem xét phương án chuyển một nửa lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất ra nước ngoài, pha loãng phần còn lại và tham gia thành lập một liên danh làm giàu uranium khu vực - ý tưởng từng được nêu ra nhiều lần trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran.

Đổi lại, Iran muốn Mỹ công nhận quyền “làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình” của nước này trong một thỏa thuận bao gồm cả việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ngoài ra, Iran cũng đề xuất mở cửa cho các công ty Mỹ tham gia với tư cách nhà thầu trong ngành dầu khí quy mô lớn của nước này, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập niên về hoạt động hạt nhân của Tehran.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.