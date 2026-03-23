Iran bác tin đàm phán, nói chuẩn bị "bất ngờ" dành cho Mỹ - Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA).

Iran bác tin đàm phán với Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/3 cho biết Iran không đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Washington và Tehran đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có rút lại những lời đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran hay không, ông Baghaei cho biết trong những ngày gần đây, Iran đã nhận được thông điệp từ “các quốc gia thân thiện”, trong đó truyền đạt yêu cầu đàm phán của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Baghaei, Iran đã phản hồi “một cách phù hợp” đề xuất của Mỹ dựa trên “lập trường nguyên tắc” của Tehran.

Ông Baghaei xác nhận phản hồi của Iran bao gồm cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này bị tấn công. Ông nói thêm rằng bất kỳ hành động nào nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả “quyết đoán, ngay lập tức và hiệu quả”.

Người phát ngôn cũng phủ nhận việc Iran có bất kỳ cuộc đàm phán hay thương lượng nào với Mỹ trong suốt 24 ngày qua. Theo IRNA, ông Baghaei cho biết lập trường của Iran về eo biển Hormuz và các điều kiện để chấm dứt chiến tranh vẫn không thay đổi.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cho biết nước này hiện không đàm phán với Mỹ.

“Đây là tin giả nhằm mục đích thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ”, ông Ghalibaf nói.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết Iran đang chuẩn bị những “bất ngờ mới” dành cho Mỹ và Israel trong những ngày tới, song không nêu rõ đó là "bất ngờ" nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Trump thông báo tạm dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump xác nhận ông đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ “hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán "sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng" với Iran sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã đạt được “những điểm đồng thuận quan trọng” sau các cuộc đàm phán.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, nếu các cuộc đàm phán thành công, xung đột có thể được giải quyết.

“Họ (Iran) rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi cũng muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói, đồng thời cho biết sẽ có thêm các cuộc điện đàm vào ngày 23/3, tiếp theo là một cuộc gặp trực tiếp trong khoảng thời gian “rất sớm”.

“Chúng ta sẽ có khoảng thời gian 5 ngày, để xem mọi chuyện diễn ra thế nào. Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục ném bom”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng nêu rõ điều kiện rằng Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của các nước

Ai Cập, một bên trung gian hòa giải quan trọng ở khu vực Trung Đông, cho biết nước này đánh giá cao quyết định của Tổng thống Trump về việc tạm dừng tấn công quân sự vào các cơ sở năng lượng của Iran.

“Ai Cập đánh giá cao những tuyên bố được đưa ra hôm nay, ngày 23/3, của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông đề cập đến các cuộc trao đổi tích cực nhằm giảm leo thang và ý định ngừng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Iran”, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong một tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Ai Cập nhận thấy “tầm quan trọng của việc nắm bắt cơ hội và dựa trên nền tảng đó để ưu tiên đối thoại, ngăn chặn leo thang và cuối cùng là chấm dứt chiến tranh”.

Ai Cập tuyên bố đang phối hợp chặt chẽ với các bên trong khu vực và quốc tế để “kêu gọi tất cả các bên liên quan giảm leo thang”, cũng như ngăn chặn sự lan rộng của xung đột trong khu vực.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh hoan nghênh “bất kỳ thông tin nào về các cuộc đàm phán hiệu quả” giữa Mỹ và Iran.

“Chúng tôi luôn nói rằng việc giải quyết nhanh chóng cuộc chiến là vì lợi ích toàn cầu và eo biển Hormuz cần phải được mở cửa trở lại”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Trump hôm 22/3 và bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công vào các nhà máy điện của Iran.

“Tôi rất vui vì hôm nay ông ấy (Tổng thống Mỹ) nói rằng ông ấy sẽ hoãn các cuộc tấn công thêm 5 ngày nữa, đồng thời để ngỏ khả năng liên lạc trực tiếp và ngay lập tức với giới lãnh đạo Iran”, ông Merz nói tại một cuộc họp báo ở Berlin.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai nhà ngoại giao tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đặc biệt là nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr - nơi tập đoàn Rosatom của Nga đang tham gia xây dựng.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Araghchi cũng nhắc lại quyết tâm của Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.