Houthi bắt giữ nhân viên Liên hợp quốc tại Yemen

Lực lượng Houthi ở Yemen (Ảnh: Times).

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, ngày 31/8, lực lượng Houthi ở Yemen đã xâm nhập trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tịch thu tài sản của Liên hợp quốc và tìm cách xâm nhập các văn phòng khác tại thủ đô.

Cuộc đột kích diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc không kích của Israel nhằm vào Sanaa, khiến một số lãnh đạo Houthi thiệt mạng.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, cho biết 11 nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) bị bắt giữ tại cả Sanaa và thành phố cảng Hodeidah. Nhiều cơ quan khác của Liên hợp quốc cũng có văn phòng tại một hoặc cả 2 thành phố này, bao gồm UNICEF, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Ông Grundberg cho biết các vụ bắt giữ mới này là bổ sung cho 23 nhân viên Liên hợp quốc khác vốn đã bị giam giữ trước đó, một số người từ năm 2021, và một người đã chết trong khi bị giam năm nay.