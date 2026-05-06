Hơn 22.000 thủy thủ vẫn mắc kẹt ở Vùng Vịnh

Tàu ở eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

"Hiện có 22.500 thủy thủ đang làm việc trên hơn 1.550 tàu thương mại bị mắc kẹt tại vịnh Ả rập, không thể quá cảnh", ông Caine phát biểu trong một buổi họp báo của Lầu Năm Góc.

Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Lượng tàu lưu thông qua eo biển đã giảm mạnh.

Hôm 4/5, Mỹ bắt đầu triển khai một chiến dịch nhằm giải phóng các con tàu bị mắc kẹt, coi đây là chiến dịch vì mục đích nhân đạo. Lực lượng Mỹ đã hỗ trợ một số tàu đi qua eo biển an toàn trước khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động này do đạt được tiến triển trong đàm phán với Iran.

Hiện chưa rõ các diễn biến tiếp theo trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có giúp mở lại eo biển chiến lược này hay không.

Iran hôm 5/5 chính thức triển khai một cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược.

Theo hệ thống mới được áp dụng, tất cả các tàu có ý định quá cảnh qua eo biển sẽ nhận được một email phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc đi lại.

Các tàu thuyền được yêu cầu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khung quy định này và phải có giấy phép quá cảnh trước khi băng qua eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất các tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

IRGC cho biết họ sẽ xử lý kiên quyết đối với các tàu thuyền né tránh các hành lang do Iran chỉ định và di chuyển qua các phần khác của eo biển Hormuz.