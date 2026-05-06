Iran công bố cơ chế mới kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz

Iran kiểm soát một phần eo biển Hormuz từ đầu xung đột (Ảnh: CNBC).

Theo hệ thống mới được áp dụng, tất cả các tàu có ý định quá cảnh qua eo biển sẽ nhận được một email phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc đi lại.

Các tàu thuyền được yêu cầu phải điều chỉnh hoạt động của mình theo khung quy định này và phải có giấy phép quá cảnh trước khi băng qua eo biển Hormuz, một trong những điểm nghẽn vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Sáng kiến này đã được thực thi tại eo biển Hormuz.

Lực lượng vũ trang Iran đã đặt eo biển Hormuz dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, cấm tất cả các tàu liên quan đến Mỹ và Israel sau khi 2 nước này phát động chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2.

Tehran từng ra tín hiệu sẵn sàng mở lại eo biển sau khi Mỹ và Israel đồng ý đưa Li Băng vào một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã tuyên bố đóng eo biển một lần nữa sau khi cáo buộc Washington và Tel Aviv vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Một dự luật đang được thúc đẩy tại quốc hội Iran sẽ áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel, trong khi các tàu liên kết với Mỹ và các quốc gia thù địch khác sẽ phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt. Luật này cũng thiết lập một hệ thống thu phí đối với việc đi lại của các tàu không thuộc diện thù địch.

Căng thẳng đã leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây sau khi Washington phát động một chiến dịch nhằm phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ đã hộ tống một số tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz dưới “mưa” hỏa lực của Iran.

Vào ngày 4/5, lực lượng hải quân Iran đã bắn tên lửa và máy bay không người lái gần các tàu khu trục của Mỹ khi các tàu này phớt lờ cảnh báo của Tehran. Lực lượng Iran nhiều lần cảnh báo tàu chiến Mỹ không được tiếp cận tuyến đường thủy chiến lược này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua tuyên bố các tàu thuyền đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz phải sử dụng duy nhất những tuyến đường được Iran chỉ định là an toàn.

IRGC cho biết họ sẽ xử lý kiên quyết đối với các tàu thuyền né tránh những hành lang do Iran chỉ định và di chuyển qua các phần khác của eo biển Hormuz.

“Bất kỳ sự đi chệch hướng nào của các tàu sang các tuyến đường khác sẽ không an toàn và sẽ bị lực lượng Hải quân IRGC đáp trả quyết liệt. Tuyến đường an toàn duy nhất để đi qua eo biển Hormuz là hành lang đã được Iran công bố trước đó”, tuyên bố cho biết.