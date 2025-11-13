Chùa Vĩnh Thanh bị hỏa hoạn (Ảnh: Global Times).

Chính quyền thị trấn Phượng Hoàng thuộc thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại chùa Vĩnh Thanh (Yongqing Temple), một công trình kiến trúc cổ trên núi Phượng Hoàng, vào sáng 12/11.

Theo thông báo đăng trên tài khoản WeChat chính thức của chính quyền, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Thông báo cũng cho biết đám cháy không ảnh hưởng đến khu vực rừng lân cận, và nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra.

Hỏa hoạn thiêu rụi ngôi chùa 1.700 tuổi ở Trung Quốc (Video: Facebook)

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại cụ thể. Tuy nhiên, theo báo China Youth Daily, video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy một tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh trên núi Phượng Hoàng bị ngọn lửa dữ bao trùm từ trên xuống dưới. Sau hỏa hoạn, công trình chỉ còn trơ khung.

Điều đáng nói là sự việc xảy ra chưa đầy 2 tuần sau ngôi chùa tiến hành một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Chùa Vĩnh Thanh là một di tích lịch sử khoảng 1.500 tuổi. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại ở Trung Quốc. Những công trình mở rộng gần đây, đặc biệt là Khu vườn Văn hóa Phật giáo, đã làm tăng thêm giá trị văn hóa và tâm linh của di tích.

Một phần danh tiếng của chùa đến từ “ba kỳ quan” nổi tiếng: bức tường đá tự nhiên, cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi, và tượng Bồ Tát khổng lồ.