Chiến dịch nghẹt thở, chạy đua với thời gian giải cứu phi công Mỹ ở Iran

Xác một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu (Ảnh: PressTV).

“Chúng ta đã tìm thấy anh ấy”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào rạng sáng 5/4.

“Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tôi rất vui mừng thông báo phi công mất tích của chúng ta hiện đã an toàn tuyệt đối", ông nhấn mạnh.

Chiến dịch căng thẳng

Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ đã khép lại 36 giờ căng thẳng trong quân đội Mỹ.

Việc giải cứu thành công phi công thứ 2, người đã nhảy dù khỏi tiêm kích F-15E Strike Eagle sau khi máy bay trúng đạn phóng từ mặt đất hôm 3/4, đã giúp Mỹ ngăn Iran đạt được lợi thế về mặt tuyên truyền, theo Telegraph.

Các đoạn video từ khu vực giải cứu cho thấy phi công này đã ẩn náu trong một vùng núi khô cằn, hẻo lánh ở phía Nam Iran sau khi kích hoạt ghế phóng khẩn cấp.

Hệ thống ghế phóng, sử dụng nhiên liệu tên lửa rắn CKU-5 để xuyên qua buồng lái, là một trong những hệ thống hiện đại nhất từng được chế tạo, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây chấn thương cột sống và các chấn thương nghiêm trọng khác.

Dường như trong trường hợp này, phi công đã bị thương, điều có thể giải thích vì sao việc giải cứu anh mất nhiều thời gian hơn so với đồng đội.

Các phi công buộc phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương được huấn luyện phải ẩn náu tối đa và chờ lực lượng cứu hộ chuyên trách tiếp cận.

Binh sĩ này chỉ được trang bị một khẩu súng ngắn và có thể thêm pháo hiệu, tất cả phụ thuộc vào việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể đưa anh ra ngoài trước khi lực lượng Iran tiếp cận.

Iran đã treo thưởng cho bất kỳ ai tìm thấy viên phi công, và một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ 3/4 cho thấy hàng chục người dân địa phương đang lục soát khu vực.

Các trực thăng tham gia giải cứu phi công đầu tiên hôm 3/4 đã bị bắn từ mặt đất, và video cho thấy một chiếc trong số đó bốc khói khi rời khỏi Iran sang Iraq.

Việc giải cứu phi công thứ 2 diễn ra trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, khi theo các quan chức Mỹ, đã xảy ra giao tranh khi lực lượng Mỹ sử dụng “hỏa lực áp đảo” để tiếp cận và đưa người của mình ra ngoài.

Wall Street Journal cho biết viên đại tá bị thương đã rời vị trí ẩn nấp vào những phút cuối và thực hiện một “hành động táo bạo để tiếp cận đội cứu hộ” gồm các đặc nhiệm SEAL Team 6.

Ông đã leo lên một sườn núi cao khoảng 2.100m, trong khi lực lượng Mỹ ném bom và nổ súng vào các đoàn xe Iran đang tiến đến.

Toàn bộ chiến dịch giải cứu có sự tham gia của hàng trăm lính đặc nhiệm được vận chuyển bằng máy bay MC-130J xuống một đường băng dã chiến, trong khi UAV MQ-9 Reaper và tiêm kích đảm nhiệm yểm trợ trên không, tấn công mọi mục tiêu bị nghi là mối đe dọa trong bán kính khoảng 3km.

Chiến dịch cuối cùng được triển khai sau khi CIA xác định chính xác vị trí của phi công và tiến hành một “động thái đánh lừa” khiến phía Iran tin rằng anh đã được phát hiện ở nơi khác.

Trong suốt 36 giờ sau khi chiếc F-15 bị bắn hạ, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giữ im lặng bất thường.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, Tổng thống Trump được cho là luôn túc trực tại Phòng Bầu dục, liên tục nhận cập nhật từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Máy bay Mỹ bị phá hủy

Một diễn biến kịch tính cuối cùng xảy ra khi 2 máy bay MC-130J (mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu USD) bị kẹt trên đường băng dã chiến và lực lượng Mỹ dường như buộc phải phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương, theo truyền thông nước này.

Ba máy bay khác đã được điều tới vào những giờ cuối để đưa phi công và binh sĩ rời đi, theo New York Times. Phi công đang hồi phục tại một bệnh viện ở Kuwait.

Trong khi đó, phía Iran tuyên bố đã đánh lừa Mỹ trong chiến dịch và phá hủy các máy bay của đối phương. Iran đăng hình ảnh xác máy bay Mỹ bốc cháy.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, cho biết những nỗ lực của đối phương nhằm giải cứu phi công đã bất thành. Ông nói thêm rằng các phương tiện bay của đối phương, bao gồm 2i trực thăng Black Hawk và một máy bay vận tải, đang bốc cháy.