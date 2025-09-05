Hé lộ điều đặc biệt về chỉ huy đoàn quân đội Nga tại lễ diễu binh 2/9

Trung úy Anton Mikhailov (đi đầu), chỉ huy đoàn quân nhân Nga tham gia buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hà Nội những ngày cuối tháng 8 trở nên sôi động khi các đoàn quân nước ngoài lần lượt có mặt để tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, nổi bật là sự xuất hiện của 30 quân nhân thuộc Trung đoàn Độc lập số 154 Preobrazhensky của Liên bang Nga, đơn vị nghi lễ danh giá, có lịch sử hàng trăm năm gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của quân đội và nhà nước Nga.

Đây được coi là “bộ mặt” nghi lễ, thường xuyên xuất hiện tại các lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ cũng như tham gia nhiều hoạt động ngoại giao quân sự ở nước ngoài.

Khi đội hình của Liên bang Nga tiến qua lễ đài, lời giới thiệu vang lên trang trọng: “Chỉ huy đội tiêu binh là Trung úy Anton Mikhailov”.

Trung úy Anton Mikhailov, chỉ huy đoàn quân nhân Nga tham gia lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (Ảnh: Hoàng Hải).

Theo báo Nga KaravanTver, Anton Mikhailov là một gương mặt nổi bật của Trung đoàn Preobrazhensky từ hơn 10 năm qua. Anh là sĩ quan trẻ đến từ thành phố Tver, từng nhiều lần tham dự các lễ duyệt binh lớn của Nga.

Năm 2012, khi mới gia nhập Trung đoàn Preobrazhensky, Anton đã có vinh dự được cầm lá Cờ Chiến thắng tại Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Đến năm 2024, tại Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, anh tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ trọng trách: cầm lá Quốc kỳ Nga trong đội hình tiêu binh, sánh bước cùng đồng đội Dmitry Monastyriev, người cầm lá Cờ Chiến thắng.

Sĩ quan trẻ Anton Mikhailov (đi giữa, cầm quốc kỳ Nga) tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga năm 2024 (Ảnh: KaravanTver).

Đội hình tiến bước uy nghi trong tiếng nhạc bi tráng của bài “Cuộc chiến tranh thần thánh”, khẳng định tinh thần bất khuất của dân tộc Nga. Niềm vinh dự này càng thêm ý nghĩa bởi gia đình Trung úy Anton Mikhailov có truyền thống gắn liền với lịch sử chiến đấu oanh liệt.

Cụ nội của anh, Alexander Nikolaevich Mikhailov, từng là phi công chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ông phục vụ tại Quân đoàn Không quân Tiêm kích số 6, tham gia bảo vệ Moscow và chiến dịch Rostov trên sông Đông.

Trong suốt chiến tranh, ông Alexander đã thực hiện 92 lần xuất kích, có hơn 22.000 giờ bay. Sau đó, ông trở thành phi công thử nghiệm, khi giải ngũ, ông mang quân hàm Đại tá Không quân và được trao tặng nhiều huân chương cao quý: Huân chương Lenin, Huân chương Cờ Đỏ, Huân chương Chiến tranh Vệ quốc, Huân chương Sao Đỏ, cùng các huy chương Phòng thủ Moscow và Chiến thắng trước phát xít Đức.

Alexander Nikolaevich Mikhailov - cụ nội của Trung úy Anton Mikhailov - từng là phi công chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (Ảnh: KaravanTver).

Từ di sản của người cụ nội cho đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay, câu chuyện của Anton Mikhailov là minh chứng sống động cho sự tiếp nối truyền thống.

Người lính trẻ của vùng Tver không chỉ mang lá cờ Nga trong các lễ duyệt binh ở Moscow, mà nay còn góp mặt tại Hà Nội, mang theo cả niềm tự hào của một gia đình từng cống hiến máu xương trong cuộc chiến vĩ đại của dân tộc.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tatar-inform, Anton Mikhailov, Trung đội phó của Trung đoàn Độc lập số 154 Preobrazhensky, đã chia sẻ nhiều ý kiến thẳng thắn về quá trình huấn luyện trong đội danh dự, nơi anh đã phục vụ hơn 15 năm.

Về huấn luyện tân binh, Anton cho biết: “Thành thật mà nói, họ sẽ thấy rất thú vị. Ở đơn vị, họ được huấn luyện từ đội hình, nghi lễ trang trọng đến huấn luyện chiến đấu, y tế và kỹ thuật”.

Về kỷ luật, anh nhấn mạnh: “Ở đây không thể lơ là. Nhưng phục vụ trong đội danh dự là cơ hội tuyệt vời để từ bỏ thói quen xấu, ví dụ như hút thuốc thì bị cấm”.

Về sự kiên nhẫn và cơ hội trong quân ngũ, Anton chia sẻ: “Đây là cơ hội rèn luyện sự kiên nhẫn - phải biết tuân thủ mệnh lệnh, nhưng nếu thể hiện tốt, bạn có thể được tham gia Duyệt binh Chiến thắng. Và nếu xuất sắc hơn, sẽ được giao nhiệm vụ mang Quốc kỳ. Bản thân tôi đã tham gia 14 cuộc diễu binh, và 11 lần mang cờ, bao gồm 4 lần mang cờ chiến thắng và 7 lần mang Quốc kỳ”.

Những lời nói giản dị nhưng súc tích của Anton Mikhailov đã cho thấy tinh thần nghiêm túc, kỷ luật thép và niềm tự hào của một quân nhân trong đơn vị danh dự bậc nhất nước Nga.

Phan Việt Hùng