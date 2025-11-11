Ukraine tiết lộ kế hoạch "đóng cửa bầu trời" trước đòn không kích của Nga

Hệ thống phòng không Patriot (Ảnh: Sputnik).

“Chúng tôi đã nói về việc đóng cửa bầu trời ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến này. Chúng tôi hiểu rằng đó là điểm yếu của mình”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội hôm 10/11.

Theo ông Zelensky, Nga có số lượng lớn tên lửa, trong khi Ukraine có rất ít hệ thống phòng không và chỉ còn lại một lượng nhỏ tên lửa thời Liên Xô.

Ông Zelensky thừa nhận những hệ thống phòng không cũ không thể tạo thành lá chắn vững chắc. Tuy nhiên, Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng không hiệu quả và vẫn tiếp tục phát triển hệ thống này.

Tổng thống Zelensky cho biết việc “đóng cửa bầu trời” đòi hỏi phải có hệ thống phòng không đa tầng, bao gồm máy bay chiến đấu hiện đại và máy bay không người lái đánh chặn.

Ông nói rằng các công ty Ukraine đang tự sản xuất các hệ thống vũ khí và phối hợp với các đối tác để thiết lập lá chắn phòng không hiệu quả.

Tổng thống Ukraine xác nhận ông muốn đặt mua 25 hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, trong bối cảnh Kiev tiếp tục phải đối phó với các cuộc không kích liên tục của Nga. Các cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện luân phiên trên khắp Ukraine vào thời điểm cận kề mùa đông.

Ông Zelensky thừa nhận rằng hệ thống Patriot rất tốn kém và việc sản xuất một lô hàng lớn như vậy có thể mất nhiều năm.

Tuy nhiên, ông cho biết các nước châu Âu có thể cung cấp Patriot cho Ukraine và chờ đợi hệ thống thay thế, đồng thời nhấn mạnh Ukraine “không muốn chờ đợi".

"Chúng tôi muốn đặt mua 25 hệ thống Patriot từ Mỹ. Đối với chúng tôi, đó là một nguồn ngân sách rõ ràng, và chúng tôi hiểu rõ phạm vi tài chính; tuy nhiên, một số yếu tố nhất định vẫn còn thiếu trong thỏa thuận. Các đối tác châu Âu có thể giúp chúng tôi. Họ có thể cho chúng tôi mượn hệ thống của họ, sau đó lấy lại hệ thống của chúng tôi khi chúng được chuyển từ nhà sản xuất", ông Zelensky cho biết thêm.

Tuần trước, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thêm nhiều hệ thống Patriot từ Đức.

3 tháng trước, Đức tuyên bố sẽ chuyển giao thêm 2 hệ thống Patriot cho Ukraine. Động thái này được thực hiện sau khi Mỹ đảm bảo sẽ ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Đức để bổ sung vào kho dự trữ.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết Đức đã chuyển giao các hệ thống Patriot từ lực lượng vũ trang của nước này cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tuyên bố cũng cho biết Berlin cũng đã cung cấp các hệ thống phòng không với nhiều tầm bắn khác nhau, chẳng hạn IRIS-T và Skynex.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu hệ thống Patriot ở Ukraine. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không đang bị dàn trải mỏng trên khắp lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, trong khi mối đe dọa đối với việc cung cấp hệ thống sưởi ấm và nước sinh hoạt trong mùa đông khắc nghiệt là rất nghiêm trọng.

NATO đang điều phối việc chuyển giao thường xuyên các gói vũ khí lớn cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí nào cho Ukraine, thay vào đó các đồng minh sẽ mua vũ khí từ Mỹ và chuyển cho Kiev.

Ukraine gấp rút củng cố mạng lưới phòng không trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gia tăng. Hàng trăm máy bay không người lái của Nga, một số được trang bị camera để tăng khả năng nhắm trúng mục tiêu, đã áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt ở những khu vực có hệ thống phòng thủ yếu hơn.

Ngoài ra, năm nay, chiến lược của Nga đã thay đổi thành tấn công theo từng khu vực, nhắm vào các trạm biến áp địa phương, thay vì nhắm vào lưới điện quốc gia tập trung.

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 10/11 cho biết các cuộc tấn công của Nga đã gây thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng điện lực của nước này, dẫn đến tình trạng mất điện trên hầu hết các khu vực của đất nước.