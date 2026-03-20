Hàn Quốc: Cháy nhà máy phụ tùng ô tô, ít nhất 50 người bị thương

Khói bốc lên từ nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Daejeon, Hàn Quốc ngày 20/3 (Ảnh: Reuters).

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc cho biết, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 13h17 ngày 20/3 giờ địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã ban hành lệnh huy động chữa cháy trên toàn quốc, mức phản ứng khẩn cấp được áp dụng khi quy mô sự cố vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

Theo báo cáo ban đầu, ít nhất 50 người bị thương, trong đó có 35 trường hợp bị thương nặng nhưng chưa thể xác định được liệu có ai trong tình trạng nghiêm trọng hay không.

Video từ hiện trường cho thấy khói xám dày đặc bốc lên cao từ khu nhà xưởng. Giới chức cho biết hiện chưa thể xác định chính xác còn bao nhiêu công nhân mắc kẹt bên trong, đồng thời cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục gia tăng.

Hơn 200 lính cứu hỏa và khoảng 70 phương tiện chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường để khống chế đám cháy và triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các quan chức chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về nguyên nhân có thể gây ra vụ cháy này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Kim Min-seok đã kêu gọi huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị để khống chế đám cháy và tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Tổng thống Lee Jae-myung gấp rút ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan chức năng huy động mọi nguồn lực sẵn có để cứu hộ các nạn nhân và khống chế đám cháy.

"Tổng thống Lee Jae-myung đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng huy động mọi nguồn lực sẵn có, bao gồm cả thiết bị và nhân lực, để kiểm soát tình hình và cứu người", người phát ngôn của Phủ Tổng thống, Kang Yu-jung, cho biết trong một thông cáo báo chí.

"Tổng thống đồng thời kêu gọi nhanh chóng tiến hành cứu hộ, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn ngừa tai nạn lao động đối với nhân viên cứu hộ", người phát ngôn nói thêm.