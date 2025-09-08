Hàn Quốc: AI giúp tìm người mất tích trong vòng vài giờ

AI hỗ trợ tìm kiếm người mất tích chỉ trong vài giờ ở Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 7/9, đồn cảnh sát Anyang Dongan ở tỉnh Gyeonggi nhận được báo cáo vào khoảng 1h24 sáng 25/6 về việc một nam giới mất tích sau khi gửi tin nhắn cho bạn gái và tắt điện thoại.

Cảnh sát đã đến vị trí tín hiệu điện thoại cuối cùng của người đàn ông và tìm thấy anh ta đang ở nhà cùng gia đình. Tuy nhiên, ngay sau đó, gia đình lại trình báo người đàn ông tiếp tục mất tích.

Lực lượng chức năng đã sử dụng hệ thống nhận diện nâng cao bằng trí tuệ nhân tạo, một chương trình thí điểm cho phép AI phân tích hình ảnh từ camera an ninh công cộng khi được cung cấp ảnh chân dung và mô tả trang phục của người cần tìm.

Cảnh sát đã nhập ảnh của người đàn ông cùng thông tin về trang phục hôm đó gồm áo phông xám và quần đen, đồng thời giới hạn khu vực tìm kiếm trong phạm vi khu phố. Hệ thống đã nhận diện được anh ta ở một công viên gần đó, giúp cảnh sát tìm thấy chỉ trong vòng 3 giờ sau khi nhận báo cáo.

Đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc một hệ thống dựa trên AI thành công trong việc tìm ra người mất tích. Cảnh sát cho biết nếu con người tìm kiếm thủ công, quá trình này có thể kéo dài hơn 10 giờ. Nhờ công nghệ, người đàn ông đã được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn hơn rất nhiều.