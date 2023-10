Hamas thả thêm con tin, Israel sẵn sàng tấn công Gaza từ nhiều hướng

Hai con tin Israel được trả tự do (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi quyết định trả tự do cho họ vì lý do nhân đạo và do sức khỏe của họ", người phát ngôn Hamas Abu Ubaida cho biết trên Telegram ngày 23/10.

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó xác nhận 2 con tin được Hamas trả tự do là bà Nurit Cooper, 79 tuổi, và bà Yocheved Lifshitz, 85 tuổi. Hiện họ đã đến Ai Cập an toàn và sẽ được chuyển tới một trung tâm y tế ở Israel để chờ đoàn tụ gia đình.

Trước đó, họ bị Hamas bắt giữ ở Kibbutz Nir Oz, Israel, gần biên giới Gaza, cùng với chồng. Hai người phụ nữ trên được trả tự do nhờ nỗ lực đàm phán của Qatar và Ai Cập. Ủy ban Chữ thập đỏ cho biết, họ cũng tham gia vào nỗ lực này.

Tuần trước, Hamas cũng trả tự do cho 2 con tin là 2 mẹ con người Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông cáo hoan nghênh những nỗ lực để đưa các con tin trở về an toàn.

"Lực lượng Phòng vệ và lực lượng an ninh Israel đã rất nỗ lực những ngày qua, thông qua mọi kênh để giúp các con tin được trả tự do, vượt qua nhiều thách thức mà Hamas đặt ra", một đại diện Văn phòng Thủ tướng Israel nói.

Cơ quan này cho biết thêm: "Chính phủ, quân đội và các lực lượng an ninh Israel sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích và đưa các con tin trở về nhà".

Rạng sáng 7/10, Hamas bất ngờ bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel, đột kích vào lãnh thổ do Israel kiểm soát và bắt giữ con tin đưa về Dải Gaza. Một người phát ngôn của Hamas cho biết, họ hiện giam giữ khoảng 200-250 con tin.

Đây có thể coi là cuộc khủng hoảng con tin lớn nhất mà Israel từng đối mặt. Điều này đang cản trở kế hoạch của Israel tấn công trên bộ vào Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23/10 kêu gọi Hamas thả toàn bộ con tin trước khi tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

Theo các nguồn thạo tin, ở những ngày đầu xung đột Israel - Hamas, quan điểm của Washington không phải là hối thúc Tel Aviv kiềm chế. Tuy nhiên, khi xung đột đã kéo dài sang tuần thứ 3, chính quyền Tổng thống Biden được cho là bắt đầu gây sức ép với Israel, ít nhất là hoãn kế hoạch tấn công trên bộ ở Gaza nhằm có thêm thời gian giải cứu con tin.

Israel lên kế hoạch tấn công từ nhiều hướng

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, Israel không từ bỏ kế hoạch tiến vào Gaza. Một quan chức cấp cao Israel cuối tuần qua tuyên bố "sẽ không có ngừng bắn" ở Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm qua cho hay, Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Hamas từ nhiều hướng bao gồm cả trên bộ, trên không và trên biển.

"Thông điệp của tôi gửi đến các binh sĩ là, các bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Hãy chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo của chúng ta, chiến dịch này sẽ sớm diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị cho bước đi tiếp theo, một chiến dịch đa phương, từ trên không, trên biển và trên bộ. Hãy sẵn sàng, chúng tôi cần các bạn", ông Gallant nói.

Ông Gallant đầu tuần này đã thị sát căn cứ hải quân Ashdod và đánh giá tình hình cho chiến dịch hải quân, đồng thời thị sát bờ biển ở biên giới phía nam.

Trước đó, ông tuyên bố, Israel tiếp tục theo đuổi kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza. Theo ông, chiến dịch này có thể kéo dài 3 tháng và kết quả cuối cùng là xóa sổ Hamas.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby từ chối bình luận về thông tin Washington hối thúc Israel hoãn tấn công trên bộ vào Gaza.

"Quân đội Israel cần tự đưa ra quyết định sẽ tiến hành các bước đi như thế nào", ông nhấn mạnh.