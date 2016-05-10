Giao tranh ác liệt ở Aleppo, 400 tay súng khủng bố thương vong

Binh sĩ quân đội Syria ở thị trấn Khan Tuman

Theo đó, lực lượng quân đội Syria đã tiến hành chặn nhóm khủng bố al-Nusra (chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria) và Ahrar al-Sham đang di chuyển về phía al-Zarbeh, các khu vực lân cận của Rashedeen và xung quanh thị trấn chiến lược Khan Tuman.

Ít nhất 3 xe tăng, một số phương tiện quân sự của các nhóm khủng bố đã bị phá hủy. Các cứ điểm của khủng bố ở Khan Tuman, al-Zarbeh, quốc lộ nối Damascus-Aleppo, al-Eis và Rashedeen đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề từ những đợt không kích của chiến đấu cơ Nga và Syria.

Bên cạnh đó, các đơn vị pháo binh, tên lửa và súng cối của lực lượng vũ trang Damascus cũng liên tiếp nã đạn vào các vị trí của khủng bố ở Khan Tuman, nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của chúng, cũng như tạo điều kiện cho việc giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực khác.

Được biết, thị trấn Khan Tuman có vị trí vô cùng quan trọng. Tại đây có tuyến đường cung cấp chính cho chiến trường Rashideen, đóng vai trò như cửa ngõ phía nam Aleppo, hướng ra cao tốc nối Aleppo-Damascus.

Theo T.Quân

PetroTimes