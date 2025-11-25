Giáo hoàng khuyên giới trẻ không dùng AI làm bài hộ

Giáo hoàng Leo XIV (Ảnh: Reuters).

Trong buổi truyền hình trực tiếp từ Vatican tới một hội nghị thanh niên Công giáo toàn quốc tại Indianapolis, bang Indiana cuối tuần trước, Giáo hoàng Leo XIV đã nói với khoảng 15.000 thanh thiếu niên Mỹ rằng AI “đang trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của thời đại chúng ta”.

Tuy nhiên, Giáo hoàng cũng cảnh báo: “AI có thể xử lý thông tin rất nhanh, nhưng nó không thể thay thế trí tuệ con người. Đừng nhờ nó làm bài tập giúp. Nó không thể mang lại sự khôn ngoan thực sự”.

Theo Giáo hoàng, AI thiếu khả năng phán đoán mức độ đúng và sai. Ông kêu gọi giới trẻ suy nghĩ sâu sắc về cách AI có thể hỗ trợ sự phát triển cá nhân, chứ không phải thay thế nỗ lực hay sự tự suy ngẫm.

“An toàn không chỉ là về những quy tắc, mà còn là giáo dục và trách nhiệm cá nhân. Bộ lọc và các hướng dẫn có thể giúp con, nhưng chúng không thể đưa ra lựa chọn thay con. Chỉ có con mới làm được điều đó”, Giáo hoàng Leo XIV nói thêm.

Giáo hoàng nhắn nhủ: “Sử dụng AI một cách có trách nhiệm nghĩa là dùng nó theo những cách giúp con phát triển, không bao giờ theo cách khiến con đánh mất phẩm giá. Hãy thận trọng, khôn ngoan, và lưu ý rằng việc con dùng AI không được hạn chế sự phát triển thực sự của con người. Hãy sử dụng nó theo cách mà nếu ngày mai nó biến mất, con vẫn biết cách suy nghĩ, biết sáng tạo, biết hành động bằng chính bản thân mình, biết tạo nên những tình bạn chân thật”.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ lo ngại về tốc độ phát triển nhanh chóng của AI.

Hồi tháng 6, trong bài phát biểu tại Hội nghị AI thường niên lần thứ hai ở Rome, ông thể hiện quan điểm tương tự. Ông ca ngợi tiềm năng của công nghệ này trong việc thúc đẩy chăm sóc sức khỏe và khám phá khoa học, nhưng đồng thời đặt câu hỏi về “những hệ quả đối với khả năng của nhân loại trong việc mở lòng với chân lý và cái đẹp, đối với năng lực đặc trưng của chúng ta trong việc nắm bắt và xử lý thực tại”.

“Việc thừa nhận và tôn trọng những gì mang tính đặc thù của con người là yếu tố thiết yếu trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về khuôn khổ đạo đức phù hợp để quản trị AI”, ông nói với các đại biểu tham dự sự kiện, bao gồm đại diện từ Google, IBM, Meta, OpenAI, Anthropic và Palantir.

Giáo hoàng cũng nhắc lại mối quan ngại của ông đối với giới trẻ, đặc biệt là những rủi ro mà công nghệ đặt ra đối với sự phát triển trí tuệ và thần kinh của họ.

“Chưa từng có thế hệ nào được tiếp cận nhanh chóng với lượng thông tin khổng lồ như hiện nay thông qua AI. Nhưng một lần nữa, khả năng tiếp cận dữ liệu, dù bao la đến đâu, cũng không thể bị nhầm lẫn với trí tuệ”, Giáo hoàng nói.

Tại sự kiện tuần trước, Giáo hoàng đã trò chuyện khoảng 40 phút với các bạn trẻ. Giáo hoàng đã trả lời những câu hỏi về đức tin Công giáo và đưa ra lời khuyên về cách kết bạn ở trường học. Ngoài ra, ông cũng đề cập ngắn gọn đến chính trị.

Ông nói Chúa Giêsu muốn các tín hữu Kitô trở thành “những người xây cầu thay vì dựng tường”. Giáo hoàng khẳng định: “Giáo hội giúp hình thành lương tâm của con, để con có thể suy nghĩ và hành động với sự khôn ngoan và tình yêu”.