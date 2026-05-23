Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ bất ngờ từ chức

Bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (Ảnh: Guardian).

“Điều đáng tiếc là tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30/6/2026”, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard viết trong một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump hôm 22/5.

“Chồng tôi, Abraham, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp. Vào thời điểm này, tôi phải tạm ngừng công tác để ở bên cạnh anh ấy và hoàn toàn ủng hộ anh ấy trong cuộc chiến này”, bà Gabbard cho biết thêm.

Trong một thông báo sau đó, Tổng thống Trump xác nhận Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ thay bà Gabbard đảm nhiệm vị trí hiện tại.

“Tulsi đã làm việc tuyệt vời và chúng tôi sẽ luôn nhớ bà ấy”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Bà Gabbard, một cựu thành viên đảng Dân chủ, đã rời khỏi đảng và chỉ trích các lãnh đạo của đảng là "những nhân vật hiếu chiến theo chủ nghĩa tinh hoa" và những người phân biệt chủng tộc chống lại người da trắng vào năm 2022.

Bà Gabbard ủng hộ ông Trump vào năm 2024, tuyên bố chỉ có ông mới có thể "đưa chúng ta trở lại từ bờ vực chiến tranh".

Bà Gabbard gia nhập nội các của Tổng thống Trump vào tháng 2/2025 với tư cách là Giám đốc Tình báo Quốc gia, giám sát và điều phối cộng đồng tình báo Mỹ.

Quyết định bổ nhiệm đã gây tranh cãi do lập trường chính sách đối ngoại của bà Gabbard. Những người chỉ trích chỉ ra quan điểm ủng hộ của bà đối với Nga, nhưng bà phủ nhận việc có thiện cảm với Moscow.

Theo các kênh truyền thông và các nguồn tin bên lề ở Washington, bà Gabbard đã bị Tổng thống Trump và các quan chức thân cận nhất của ông, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ trưởng Chiến tranh) Pete Hegseth, gạt ra ngoài lề trong quá trình lên kế hoạch tiến hành vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1 và tấn công Iran vào tháng 2.

Trước khi ủng hộ Tổng thống Trump, bà Gabbard từng phản đối mạnh mẽ cuộc chiến với Iran và liên tục chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Bà từng viết trên mạng xã hội Twitter năm 2022 rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine “có thể dễ dàng tránh được nếu chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden hoặc NATO chỉ cần thừa nhận những mối quan ngại an ninh chính đáng của Nga”.

Chưa đầy 2 tuần trước khi thông tin về việc bà từ chức được công bố, bà Gabbard đã nói với báo New York Post rằng bà đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ trên toàn thế giới, bao gồm các phòng thí nghiệm ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm này từ đầu năm 2022, công bố các tài liệu tiết lộ rằng các phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu “bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh tularemia, bệnh tả và các bệnh nguy hiểm khác”.