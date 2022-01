Giải cứu 21 người mắc kẹt trên cáp treo suốt đêm giao thừa ở Mỹ

Dân trí Lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng để giải cứu 21 người mắc kẹt trong hai buồng cáp treo lơ lửng ở vùng núi Sandia, New Mexico, Mỹ suốt đêm giao thừa.

Lực lượng cứu hộ đã dùng hệ thống dây thừng và trực thăng để giải cứu 21 người mắc kẹt trong buồng cáp treo lơ lửng trên núi ở New Mexico, Mỹ (Ảnh: NYTimes).

Theo hãng tin US News, sự cố xảy ra khi các nhân viên tại một nhà hàng trên đỉnh núi ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ hết ca làm và di chuyển xuống núi tối 31/12/2021. Hai buồng cáp treo bị mắc kẹt, treo lơ lửng trên không trung do nhiệt độ xuống thấp, tạo băng giá trên dây cáp.

Một trong số những người mắc kẹt cho biết, họ bị kẹt trong buồng cáp treo từ 21h ngày 31/12/2021.

Trong lúc các nhà chức trách lên kế hoạch giải cứu, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận để cung cấp chăn và thức ăn cho 21 người mắc kẹt.

Rạng sáng 1/1/2022, lực lượng cứu hộ đã dùng trực thăng và dây để giải cứu. Cảnh giải cứu đã được cảnh sát phát trực tiếp trên mạng. Lực lượng cứu hộ đã hạ từng người xuống đất bằng hệ thống dây từ cáp treo, sau đó dùng trực thăng để sơ tán họ theo từng nhóm nhỏ. Đến trưa 1/1 theo giờ địa phương, toàn bộ 21 người đã được giải cứu và may mắn không có ai bị thương.

Minh Phương

Theo US News