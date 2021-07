Ghi nhận gần 50.000 ca mắc mới, Indonesia vượt Ấn Độ thành tâm dịch châu Á

Dân trí Indonesia, quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á, đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong ngày 13/7, vượt cả Ấn Độ, khiến nước này thành trở thành tâm dịch mới tại châu Á.

Số ca Covid-19 tăng nhanh đẩy các cơ sở y tế Indonesia vào tình trạng quá tải (Ảnh: Getty).

Indonesia đã vượt Ấn Độ trở thành tâm dịch Covid-19 của châu Á, với số ca nhiễm mới vượt con số 40.000 trong 2 ngày liên tiếp, trong bối cảnh các quan chức cảnh báo biến chủng Delta đang lây lan rất mạnh.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á ngày 13/7 ghi nhận 47.899 ca Covid-19 mới, mức cao kỷ lục, tăng đáng kể so với con số 40.427 ca vào ngày 12/7. Trong khi đó, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ hôm qua giảm xuống còn 32.906 so với con số 37.154 trong ngày 12/7.

Đáng báo động là trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày tăng đột biến, dân số (270 triệu dân) của Indonesia chỉ bằng 1/5 của Ấn Độ. Indonesia hiện ghi nhận khoảng 132 ca/1 triệu người so với con số 26 ca của Ấn Độ, theo trang Our World in Data.

Mặc dù số ca tử vong mỗi ngày tại Indonesia chưa đến 50% so với con số 2.020 ca của Ấn Độ nhưng số ca tử vong bình quân đầu người của Indonesia cao hơn - trung bình cứ 1 triệu dân lại có 3 người tử vong, so với con số chưa đến 1 của Ấn Độ.

Theo Nikkei Asia, số liệu trên được đánh giá là chưa đầy đủ do Indonesia còn yếu kém trong việc xét nghiệm và truy vết. Tỷ lệ ca nhiễm ở Indonesia - được xác nhận nhiễm bệnh so với số người được xét nghiệm - đã dao động khoảng 30% trong tuần qua, trong khi con số này ở Ấn Độ chỉ 2%.

Xét về tổng cộng, số ca nhiễm được xác nhận ở Ấn Độ vẫn cao nhất châu Á với hơn 30,9 triệu ca nhiễm và 410.784 ca tử vong tính đến ngày 13/7. Tiếp theo là Indonesia với hơn 2,6 triệu ca nhiễm và 68.219 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Sadikin ngày 13/7 cho biết, tỷ lệ sử dụng giường cho bệnh nhân Covid-19 tại 12 tỉnh đã vượt quá 70% - một nửa trong số đó ở đảo Java và còn lại ở các đảo lớn khác của Indonesia. Tại thủ đô Jakarta, tỷ lệ này là gần 90% mặc dù gần đây một số cơ sở đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến chuyên dùng để chống dịch.

Bộ trưởng Sadikin cho biết thêm, chính phủ đang chuẩn bị cho kịch bản số ca nhiễm có thể tăng 30% trong 2 tuần tới và tiếp tục tăng đột biệt ở các khu vực khác. Kịch bản ứng phó này bao gồm kế hoạch chuyển đổi nhiều giường bệnh thường giường điều trị Covid-19.

Đầu năm nay, chính phủ Indonesia đã sử dụng 30% trong số 400.000 giường bệnh trên toàn quốc để điều trị bệnh nhân Covid-19, nhưng các giường bệnh nhanh chóng kín chỗ sau kỳ nghỉ lễ Eid của người Hồi giáo vào tháng 5 và khi biến chủng Delta hoành hành khắp cả nước.

Phát biểu trong một buổi điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Sadikin nói: "Trên cả nước vẫn còn giường bệnh nhưng ở một số tỉnh, các cơ sở y tế đang dần quá tải, do biến chủng Delta tấn công chủ yếu ở Java. Nhưng chúng ta đã thấy, dịch bệnh đang lan ra bên ngoài Java đến Lampung, Đông Kalimantan, Nam Sumatra, Tây Papua, Quần đảo Riau và Bengkulu".

Ông Sadikin cũng nói về tình trạng thiếu nhân viên y tế, nguồn oxy và thuốc điều trị Covid-19.

Thanh Thành

Theo Nikkei Asia