EU chuẩn bị cho kịch bản thương chiến nếu ông Trump đắc cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn lời các quan chức cấp cao, nhà ngoại giao của EU cho biết, khối này đang chuẩn bị cho viễn cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử sau cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Mối lo ngại đang gia tăng tại các thủ đô của EU sau khi ông Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, tuyên bố sẽ nhắm vào EU bằng một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại mới nhằm giải quyết những gì ông cho là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong xuất nhập khẩu.

"Các đồng minh đang lợi dụng chúng ta, thậm chí còn hơn cả đối thủ. Đồng minh của chúng ta là EU. Chúng ta đang có thâm hụt thương mại với họ là 300 tỷ USD", ông Trump phát biểu tuần trước.

EU và Mỹ đã mâu thuẫn về vấn đề này kể từ khi ông Trump áp thuế 25% đối với thép, 10% đối với nhôm nhập khẩu từ châu Âu vào năm 2018 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Ông Trump thậm chí cảnh báo sẽ áp thuế đối với ô tô xuất khẩu của EU.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho rằng sự cạnh tranh của EU đang gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ.

EU trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng loạt sản phẩm của Mỹ, trong đó có xe máy do Harley-Davidson Inc và quần jean Levi Strauss & Co sản xuất. Mặc dù vậy, việc ông Trump sẵn sàng cải tổ chuỗi cung khiến EU vẫn lo ngại.

"Lần trước chúng tôi không tin ông Trump sẽ thực sự đi xa tới đâu. Lần này chúng tôi đã có thời gian để chuẩn bị. Châu Âu đã thay đổi rất nhiều và chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động", một trong những nhà ngoại giao EU nói với Politico.

Theo quan chức này, EU đang chuẩn bị đánh giá tác động của việc ông Trump đắc cử đối với khối, trong đó Ủy ban châu Âu sẽ giám sát quá trình này và quyết tâm "đáp trả mạnh mẽ".