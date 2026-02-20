Em trai Vua Anh được thả sau khi bị thẩm vấn

Cựu hoàng tử Anh Andrew Mountbatten-Windsor (Ảnh: Reuters).

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông Andrew rời một đồn cảnh sát ở Aylsham, miền Đông nước Anh, ngay sau 19h00 GMT (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam).

Một bức ảnh chụp sau khi ông được thả cho thấy ông ngồi trong xe, trông rõ ràng bị sốc.

Cảnh sát Thames Valley cuối ngày 19/2 xác nhận “người đàn ông bị bắt” đã được “thả trong khi tiếp tục điều tra”.

Trước đó, truyền thông đưa tin, hôm 19/2, một số xe cảnh sát không mang phù hiệu và các sĩ quan mặc thường phục đã đến nơi ở của cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor ở Wood Farm tại khu điền trang Sandringham, miền Đông nước Anh và đưa ông đến nơi tạm giữ.

Ông đã bị các thám tử thuộc Cảnh sát Thames Valley thẩm vấn suốt cả ngày liên quan đến cáo buộc ông gửi các tài liệu mật của chính phủ cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Việc bắt giữ thành viên hoàng gia cấp cao, người đứng thứ tám trong danh sách kế vị ngai vàng, là điều chưa từng có trong thời hiện đại.

Mặc dù Cung điện Buckingham không được thông báo trước về vụ bắt giữ, Vua Charles cho biết các nhà chức trách có “sự ủng hộ và hợp tác đầy đủ và toàn tâm toàn ý” của hoàng gia.

“Tôi đã biết tin về Andrew Mountbatten-Windsor và nghi vấn sai trái trong thi hành công vụ với mối quan ngại sâu sắc nhất. Xin nói rõ: luật pháp phải được thực thi. Trong khi đó, gia đình tôi và tôi sẽ tiếp tục thực hiện bổn phận và phục vụ tất cả các bạn”, Vua Charles tuyên bố.

Đầu tháng này 2, cảnh sát cho biết họ đang xem xét các cáo buộc rằng ông Andrew trong thời gian làm đặc phái viên thương mại của Anh đã chuyển tài liệu mật của chính phủ cho tội phạm tình dục Epstein.

Cảnh sát trước đây cho biết tội sai trái trong thi hành công vụ liên quan đến “những phức tạp đặc thù”.

Một bản án về tội sai trái trong thi hành công vụ có thể phải chịu mức án tối đa là tù chung thân, và các vụ án phải được xét xử tại Tòa án Crown, nơi xử lý những tội hình sự nghiêm trọng nhất.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor, con trai thứ hai của Nữ hoàng quá cố Elizabeth II, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và cho biết ông hối tiếc về tình bạn giữa 2 người.

Vụ bắt giữ đánh dấu một bước sa sút mới đối với cựu hoàng tử, người đã bị buộc phải rút khỏi mọi nhiệm vụ hoàng gia chính thức vào năm 2019 do mối quan hệ với Epstein, và sau đó bị anh trai tước bỏ các tước vị và danh hiệu vào tháng 10/2025 giữa những tiết lộ thêm về mối quan hệ của họ.