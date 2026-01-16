Đức bất ngờ thay đổi lập trường về Nga

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu hôm 15/1, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) nên “tìm lại sự cân bằng với láng giềng lớn nhất châu Âu của chúng ta”.

“Về lâu dài, nếu chúng ta thành công trong việc tìm lại sự cân bằng với Nga, nếu có hòa bình… thì chúng ta có thể tự tin hướng tới tương lai sau năm 2026”, ông Merz nhấn mạnh.

Tuyên bố này đảo ngược lập trường trước đây của nhà lãnh đạo Đức về mối quan hệ với Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Suddeutsche Zeitung hồi tháng 6 năm ngoái, ông Merz cho biết ông sẽ không gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, ám chỉ rằng những liên lạc như vậy với Moscow là vô ích.

Sự thay đổi lập trường rõ ràng của Thủ tướng Đức diễn ra vài ngày sau khi người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Paula Pinho, tuyên bố “rõ ràng, đến một lúc nào đó, cũng sẽ phải có các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin”.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi “khởi động lại” các cuộc thảo luận với Moscow về cuộc xung đột Ukraine. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng việc nói chuyện lại với ông Vladimir Putin sẽ trở nên hữu ích”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đáp lại bằng cách xác nhận rằng, Tổng thống Nga sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Macron không nên được sử dụng như một cơ hội để “rao giảng”, mà thay vào đó nên tập trung vào “hiểu rõ lập trường của nhau”.

Tuần trước, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã ủng hộ những động thái ngoại giao của Tổng thống Macron đối với Moscow. Bà nói: “Tôi tin rằng đã đến lúc châu Âu cần nói chuyện với Nga”.

Thủ tướng Meloni đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên của EU về Ukraine để khối này được đại diện tốt hơn tại bàn đàm phán.

Hầu hết các quốc gia thành viên EU đã tìm cách cô lập Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Cách tiếp cận này đã khiến EU bị gạt ra ngoài lề khỏi các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng năm ngoái.