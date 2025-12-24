Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Nga không muốn xung đột trực tiếp với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (Ảnh: DPA).

“Theo đánh giá của tôi, Tổng thống Nga Vladimir Putin không quan tâm đến việc tiến hành một cuộc xung đột toàn diện chống lại NATO, mà tìm cách làm rạn nứt NATO từ bên trong bằng cách làm suy yếu sự đoàn kết của khối”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói.

Trước đó trong tháng này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận định, NATO “có nguy cơ là mục tiêu tiếp theo của Nga” sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Ông cho rằng Moscow “có thể sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự chống lại NATO trong vòng 5 năm tới”. Do vậy, ông Rutte kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng tăng chi tiêu quốc phòng.

Đáp lại phát biểu này, tại cuộc họp báo cuối năm vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga. Sao họ không đọc chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, xem trong đó nói gì?”.

Theo chiến lược an ninh quốc gia mới do chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng 12, Mỹ không coi Nga là mối đe dọa đối với phương Tây. Tài liệu nêu rõ rằng NATO không nên tiếp tục mở rộng.

Hôm 22/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng nhắc lại quan điểm của Tổng thống Putin, cho biết Moscow sẵn sàng đưa ra các bảo đảm pháp lý rằng Nga sẽ không tấn công NATO và EU như một phần của thỏa thuận giải quyết xung đột ở Ukraine, dựa trên nguyên tắc an ninh bình đẳng.

Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO.