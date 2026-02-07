Dự trữ vàng của Nga cao nhất từ trước đến nay (Ảnh: Finance).

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 1/2, lượng vàng dự trữ của nước này đạt giá trị 402,7 tỷ USD. Con số này cho thấy kim loại quý hiện chiếm 48,3% tổng tài sản dự trữ của Nga, vốn ở mức 833,5 tỷ USD.

Giá trị dự trữ vàng của Nga hiện gần như ngang bằng với lượng dự trữ ngoại tệ của nước này.

Dự trữ vàng của Nga tăng mạnh một phần là do đợt tăng giá chưa từng có của vàng trên thị trường toàn cầu.

Giá vàng giao sau đã vọt lên mức kỷ lục 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1. Riêng trong năm 2025, giá vàng đã tăng khoảng 60% và tăng mạnh trong 4 năm qua, sau khi từng được giao dịch dưới mức 2.000 USD/ounce vào năm 2022.

Các nhà phân tích cho rằng đà tăng này xuất phát từ nhu cầu mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, lạm phát kéo dài, căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự mất giá của đồng USD.

Đà tăng giá đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu dự trữ của Nga. Tỷ trọng vàng đã tăng từ mức 21% trước xung đột Ukraine, trong khi tỷ trọng ngoại tệ giảm từ mức 74% ghi nhận vào ngày 1/2/2022.

Giá vàng tăng cao giúp Nga bù đắp phần lớn các khoản tổn thất do dự trữ quốc gia bị đóng băng ở phương Tây. Việc giá trị lượng vàng nắm giữ tăng lên đã khôi phục phần lớn năng lực tài chính đã mất của Nga, ngay cả khi các khoản dự trữ bị phong tỏa vẫn chưa thể tiếp cận.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết khối lượng vàng vật chất trong dự trữ của nước này hầu như không thay đổi trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, tính đến ngày 1/3/2022, Nga nắm giữ 73,9 triệu ounce vàng. Đến ngày 1/1 năm nay, con số này chỉ tăng nhẹ lên 74,8 triệu ounce.

Kể từ năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga ngừng báo cáo các giao dịch vàng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chỉ công bố tổng quy mô dự trữ vàng, thường là có độ trễ. Do đó, phần lớn mức tăng gần đây về giá trị dự trữ vàng của Nga phản ánh sự gia tăng của giá vàng toàn cầu, chứ không phải những thay đổi đáng kể về khối lượng nắm giữ.