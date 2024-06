Đồng minh của Mỹ chuẩn bị cho kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong phiên tranh luận ngày 27/6 (Ảnh: Reuters).

Tối 27/6 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trong cuộc bầu cử năm 2024. Cuộc tranh luận diễn ra sớm hơn so với thường lệ khi cả 2 ứng viên đều chưa chính thức nhận được đề cử của đảng.

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hy vọng cuộc tranh luận sẽ xóa tan lo ngại về vấn đề tuổi tác của ông, nhưng một số nhà lập pháp, nhà phân tích và nhà đầu tư cho rằng sự kiện này thực tế đã tiếp thêm động lực cho cựu Tổng thống Donald Trump.

"Ông Trump không thắng nhưng ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống 8 năm trước, chúng tôi cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Trump là người khó đoán", Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang là giám đốc tại Viện Nghiên cứu toàn cầu Canon, nhận định với Reuters.

Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, mối quan hệ với chính quyền ông Trump đôi khi trở nên căng thẳng do vấn đề thương mại và cũng do ông yêu cầu các nước này chi trả nhiều hơn để được Mỹ hỗ trợ an ninh.

Ông cũng từng tiến hành cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc và tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế từ 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử vào cuối năm nay.

Với châu Âu, chính quyền của ông Trump liên tục chỉ trích NATO và yêu cầu các thành viên liên minh đóng góp nhiều hơn.

Nhà nghiên cứu Peter Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan ở Seoul cho rằng, cuộc tranh luận đã mang lại cảm giác rõ ràng hơn nhiều về kịch bản ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng.

Theo ông, cựu tổng thống Trump sẽ "rất cứng rắn" nếu trở lại Nhà Trắng, gây thêm áp lực lên các đồng minh trong vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng.

Lee Jae-il, nhà phân tích tại hãng tư vấn đầu tư chứng khoán Eugene, cho biết các công ty phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ cũng sẽ cảnh giác vì "chính quyền Trump trước đây thực hiện vô số chính sách về thuế".

Trong cuộc tranh luận, ông Trump cáo buộc ông Biden không chống lại Trung Quốc về thương mại và cho rằng ông Biden đang đẩy nước Mỹ vào Thế chiến III.

Trong khi đó, ông Biden cho rằng, những đề xuất thuế quan của ông Trump sẽ làm tăng chi phí mà người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu.

"Tâm trạng đã thay đổi đáng kể sau cuộc tranh luận và quan điểm chung là nếu bạn không chuẩn bị cho Trump 2.0 thì bây giờ là lúc phải làm điều đó", Peter Dean, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Sydney, nhận định.

Sau cuộc tranh luận, một số ý kiến cho rằng, đảng Dân chủ nên tìm kiếm một ứng viên khác thay thế ông Biden.

Tuy nhiên, ông Biden và đội ngũ của mình đã bác bỏ kêu gọi này. Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố sẽ không rút khỏi đường đua và sẽ đánh bại ông Trump.