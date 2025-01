"Đồng hồ ngày tận thế" nhích thêm tới mốc thảm khốc

Đồng hồ ngày tận thế chỉ còn cách mốc "nửa đêm" 89 giây (Ảnh: Reuters).

Các nhà khoa học thuộc Hội đồng Khoa học và An ninh của Tổ chức Bulletin of the Atomic Scientists đã điều chỉnh "đồng hồ ngày tận thế" tiến gần hơn đến mốc "nửa đêm", chỉ còn cách 89 giây.

Các nhà khoa học viện dẫn các mối đe dọa hạt nhân từ chiến sự Nga - Ukraine, căng thẳng tại các điểm nóng khác trên thế giới, ứng dụng quân sự của trí tuệ nhân tạo (AI) và biến đổi khí hậu là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ thảm họa toàn cầu.

Theo lý thuyết, mốc "nửa đêm" đại diện cho sự hủy diệt của thế giới. Mức này tiến gần thêm 1 giây so với năm ngoái.

Tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago đã tạo ra đồng hồ này vào năm 1947 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh sau Thế chiến II để cảnh báo công chúng về mức độ nguy hiểm mà nhân loại đang phải đối mặt.

"Các yếu tố định hình quyết định năm nay, rủi ro hạt nhân, biến đổi khí hậu, nguy cơ lạm dụng tiến bộ trong khoa học sinh học và một số công nghệ mới nổi khác như trí tuệ nhân tạo, không phải là điều mới trong năm 2024. Nhưng chúng ta đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết những thách thức này, và trong nhiều trường hợp, tình hình ngày càng trở nên tiêu cực và đáng lo ngại hơn", Daniel Holz, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và An ninh của Bulletin of the Atomic Scientists, cho biết.

"Việc đặt đồng hồ tận thế ở mức 89 giây trước nửa đêm là một lời cảnh báo cho tất cả các nhà lãnh đạo thế giới", ông Holz nhấn mạnh.

Tổ chức này cho rằng Mỹ, Trung Quốc và Nga có trách nhiệm chính trong việc kéo thế giới trở lại từ bờ vực nguy hiểm và kêu gọi một cuộc đối thoại quốc tế thiện chí. Trong cuộc họp báo công bố quyết định này, ông Juan Manuel Santos, cựu Tổng thống Colombia và là người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, phát biểu: "Đây là một bức tranh ảm đạm, nhưng vẫn chưa phải là không thể đảo ngược".

"Xung đột ở Ukraine tiếp tục là một nguồn rủi ro hạt nhân lớn. Xung đột này có thể leo thang và dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào do một quyết định thiếu suy nghĩ hoặc thông qua tai nạn và tính toán sai lầm", ông Holz cảnh báo.

Ngoài ra, Trung Đông cũng là một nguồn bất ổn với cuộc chiến Israel - Hamas mà căng thẳng khu vực rộng lớn hơn liên quan đến các quốc gia như Iran.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao và hy vọng lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ được duy trì. Căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cả với Iran, vẫn đang ở mức cực kỳ bất ổn", ông Holz nói.

"Còn có những điểm nóng tiềm tàng khác trên thế giới, bao gồm Đài Loan và Triều Tiên. Bất kỳ điểm nào trong số này cũng có thể bùng phát thành một cuộc xung đột liên quan đến các cường quốc hạt nhân, với những hậu quả không thể đoán trước và có khả năng gây tàn phá nghiêm trọng", nhà khoa học nhấn mạnh.

Năm 2024, trí tuệ nhân tạo đã có những bước tiến nhanh chóng cả về năng lực và mức độ phổ biến, khiến một số chuyên gia ngày càng lo ngại về các ứng dụng quân sự và rủi ro của nó đối với an ninh toàn cầu.

"Những tiến bộ trong AI đang bắt đầu xuất hiện trên chiến trường theo những cách còn hạn chế, nhưng đáng lo ngại. Đặc biệt, khả năng AI được ứng dụng vào vũ khí hạt nhân trong tương lai là điều đáng lo ngại. Ngoài ra, AI ngày càng làm xáo trộn hệ sinh thái thông tin toàn cầu. Sự lan tràn của thông tin sai lệch và giả mạo do AI tạo ra sẽ chỉ khiến tình hình thêm rối loạn", ông Holz nhận định.

Năm ngoái là năm nóng nhất trong lịch sử ghi nhận, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc. Biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các cơn bão và gia tăng nguy cơ cháy rừng, theo các nhà khoa học.

"Mặc dù năng lượng gió và năng lượng mặt trời đã phát triển ấn tượng, nhưng thế giới vẫn chưa đạt được những gì cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu", ông Holz nhận định.

Bulletin of the Atomic Scientists được thành lập vào năm 1945 bởi các nhà khoa học, bao gồm Albert Einstein và J. Robert Oppenheimer.