"Đồng hồ ngày tận thế" còn 100 giây trước "dấu mốc thảm họa"

"Đồng hồ ngày tận thế" đang ở gần mốc "nửa đêm" nhất trong 75 năm qua (Ảnh: AFP).

Các nhà khoa học của tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử-BAS) thuộc Đại học Chicago tại Mỹ năm nay quyết định vẫn giữ nguyên kim của "Đồng hồ ngày tận thế" ở mốc còn 100 giây trước "nửa đêm".

Thời điểm "nửa đêm" ngầm chỉ thời khắc thế giới có nguy cơ bị hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân, những công nghệ nguy hiểm do chính con người tạo ra hay các thiên tai thảm họa, dịch bệnh... Con số 100 giây là mốc gần nhất tới "nửa đêm" trong lịch sử 75 năm kể từ khi lần đầu tiên chiếc đồng hồ có tính biểu tượng này xuất hiện.

"Đồng hồ ngày tận thế" là công cụ biểu tượng do Nhóm Nhà khoa học Hạt nhân Mỹ, bao gồm hơn 10 chủ nhân giải Nobel, xây dựng nhằm cảnh báo thời điểm nhân loại gần chạm mốc hành tinh bị hủy diệt.

Dù kim đồng hồ không nhích thêm trong năm qua, nhưng chủ tịch của Bulletin of the Atomic Scientists Rachel Bronson cảnh báo rằng, thế giới hiện tại không ở trong trạng thái an toàn hơn năm 2019, năm mà đồng hồ tiến về mốc 100 giây tới "nửa đêm" như hiện tại. Đồng hồ không di chuyển thêm không đồng nghĩa với việc các mối đe dọa đã được bình ổn, theo các nhà khoa học.

"Nếu nhân loại muốn tránh thảm họa xảy ra, các nhà lãnh đạo thế giới phải làm tốt hơn nữa trong việc chống lại tình trạng thông tin sai lệch, quan tâm đến khoa học và hợp tác. Chiếc đồng hồ vẫn đang kẹt lại ở mốc gần nửa đêm chưa từng có vì thế giới vẫn đang đối diện với thời khắc rất nguy hiểm", bà Bronson nhận định.

Các chuyên gia nhận định rằng những diễn biến trong năm 2021 như xung đột quân sự, cuộc đua vũ khí siêu vượt âm nóng lên, khủng hoảng khí hậu, nạn tin giả vẫn khiến thế giới kẹt trong "khoảnh khắc nguy hiểm".

BAS kêu gọi Mỹ và Nga mở rộng phạm vi cắt giảm vũ khí hạt nhân, cũng như vận động các nước gây ô nhiễm hàng đầu đẩy nhanh quá trình giảm phát thải carbon. Các nước cần tăng cường hợp tác để giảm thiểu các mối đe dọa sinh học thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, BAS cho biết.