Đòn phản công chớp nhoáng cứu sống tướng cấp cao Nga trong vụ ám sát

Trung tướng Vladimir Alekseyev (Ảnh: Sputnik).

Trong một bình luận trên kênh Telegram, phóng viên quân sự Alexander Kots dẫn lại lời kể của vợ Trung tướng Vladimir Alekseyev, Cục phó Cục Tình báo Quốc phòng Nga (GRU), cho biết ông Alekseyev “vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện, mặc dù vết thương rất nặng”, sau vụ ám sát hụt ở Moscow hôm 7/2.

“Hai viên đạn trúng vào khoang bụng, một viên trúng vào chân. Khác với một số thông tin, không có vết thương ở ngực. Nhưng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều. Rõ ràng là kẻ tấn công đã không lường trước được việc hắn sẽ bị phản công", ông Kots cho biết.

Ông Kots cho biết, vào thời điểm bị tấn công, tướng Alekseyev, người từng tốt nghiệp Trường Chỉ huy Đổ bộ Đường không Ryazan, đã ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Do vậy, "trong sảnh thang máy hẹp, ông ấy đã lập tức áp sát kẻ tấn công và không để hắn ta chĩa súng vào đầu mình”.

Theo ông Kots, tướng Alekseyev đã bị thương ở chân có thể do giằng co với kẻ tấn công.

“Ông ấy đã kéo kẻ tấn công lại gần. Phản ứng này đã cứu sống ông ấy”, ông Kots thuật lại vụ việc.

Ông Kots cho biết tướng Alekseyev đã được vợ băng bó vết thương tạm thời trước khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Hôm 7/2, tướng Alekseyev đã bị bắn 3 phát vào lưng bên ngoài nơi ở của ông và được đưa vào bệnh viện.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 8/2 thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ ám sát hụt tướng Alekseyev.

FSB cho biết nghi phạm nổ súng, được xác định là Lyubomir Korba, 65 tuổi, sinh ra tại miền Tây Ukraine và hiện là công dân Nga. Korba bị bắt giữ tại Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền UAE và được bàn giao cho Nga.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, Korba đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái theo chỉ thị của các cơ quan an ninh Ukraine để thực hiện “một vụ tấn công”.

FSB cho biết họ đã xác định được các đồng phạm bị cáo buộc trong vụ tấn công, bao gồm Viktor Vasin, 66 tuổi, công dân Nga, bị bắt tại Moscow, và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, người được cho là đã trốn sang Ukraine.

Cơ quan này cũng công bố một đoạn video được cho là ghi lại cảnh tay súng rời khỏi tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công và vứt thứ trông giống một khẩu súng lắp ống giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt. Một đoạn video khác cho thấy các đặc vụ FSB áp giải một nghi phạm với khuôn mặt bị làm mờ rời khỏi máy bay.

Bất chấp cáo buộc của giới chức Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công.

Ông Alekseyev giữ chức vụ Phó cục trưởng thứ nhất của Cục Tình báo Nga (GRU) từ năm 2011. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, về sự hỗ trợ của UAE trong việc bắt giữ nghi phạm vụ ám sát hụt nhằm vào tướng cấp cao của Nga gần đây.

"Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan tối qua. Tổng thống Putin cảm ơn người đồng cấp UAE về sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan tình báo và sự hỗ trợ của UAE trong việc bắt giữ một nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào tướng Alekseyev", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 8/2.