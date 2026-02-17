Độc đáo cách các nước châu Á đón Tết âm lịch

Linh vật ngựa tại Trung Quốc để chào đón năm mới Binh Ngọ (Ảnh: Xinhua).

Tết Nguyên đán được coi là dịp lễ quan trọng nhất tại Việt Nam và mọi người chú trọng việc thực hiện các nghi lễ trong những ngày này với mong muốn 12 tháng tiếp theo có nhiều may mắn, bình an, sung túc.

Tại các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore cũng có những hình thức mừng năm mới đặc sắc khiến mùa lễ thêm sôi động.

Tại Trung Quốc, theo Hệ thống Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc CGTN, bữa cơm tất niên (thường kéo dài qua nửa đêm) không thể thiếu những chiếc sủi cảo vì những chúng có hình dáng giống thỏi tiền vàng có từ thời xa xưa. Đặc biệt, người dân quan niệm khi nấu sủi cảo cần nấu dư để sáng hôm sau vẫn còn - tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc cả năm.

Người Trung Quốc thường theo dõi các gala xuân trong đêm giao thừa, đốt pháo đón chào năm mới, tặng bao lì xì đỏ cho trẻ con. Vào ngày đầu tiên của năm, người Trung thường tránh quét dọn nhà cửa, kiêng mua hoặc tặng sách bởi trong tiếng Trung, từ “sách” phát âm gần giống với từ “thua lỗ” hoặc “mất mát”.

Tại “Quốc đảo sư tử” Singapore, người dân có những nghi lễ đón Tết truyền thống đặc biệt. Các gia đình thường chuẩn bị sẵn các cặp quýt tươi từ đêm giao thừa để sớm mai mang đi chúc Tết và được gia chủ tặng lại cặp quýt khác vì trong tiếng Trung từ này được phát âm giống như “tài lộc”.

Ngày Tết ở Singapore không thể thiếu nghi thức Lo hei. Mọi người cùng quây quần bên đĩa gỏi cá, vừa tung các nguyên liệu lên cao vừa đồng thanh hô vang những lời chúc tốt đẹp. Độ cao khi tung được xem là tỉ lệ thuận với tài lộc trong năm mới.

Vào đêm cuối năm, các gia đình thường mở toang cửa sổ, cửa chính và bật đèn sáng trưng để rước tài lộc vào nhà. Đồng thời, trong văn hóa bản địa, con cái cũng được khuyến khích thức càng khuya thì tuổi thọ của cha mẹ càng cao.

Trong ngày đầu năm mới, ngoài đi chúc Tết họ hàng, bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết; mọi người còn tham gia lễ hội hóa trang đường phố Chingay cũng như lễ hội River Hongbao.

Tại “xứ sở kim chi”, để đuổi tà ma, người Hàn Quốc thường đốt các thanh tre ở trước cửa nhà vào thời khắc chuyển giao.

Vào buổi sáng tinh mơ ngày đầu năm, các gia đình thường treo sàng gạo bằng rơm giống cái xẻng (bokjori) lên tường hoặc trước hiên nhà với hi vọng “hứng” lộc xuân và giữ lại may mắn cho gia đình suốt cả năm.

Khi đón ngày khởi đầu cho năm mới, các gia đình thường mặc trang phục truyền thống Hanbok mới và thường tập trung ở nhà trưởng nam và thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên (charye).

Người Hàn Quốc có các món ăn không thể thiếu trong ngày Tết như canh bánh gạo Tteokguk - món ăn tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn; sườn om Galbijjim (có thể thịt lợn hoặc thịt bò); miến trộn (miến xào); kimchi.

Trịnh Hằng