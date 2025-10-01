Điện Kremlin nêu lý do Tổng thống Vladimir Putin không dùng mạng xã hội

Tổng thống Nga Vladimir Putin không lập tài khoản mạng xã hội cá nhân (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/9 nói với hãng tin Tass rằng, Tổng thống Vladimir Putin "hiện diện trên mạng xã hội" thông qua các kênh chính thức của Điện Kremlin, nhưng không có ý định tương tác trực tiếp vì "như Tổng thống đã nói nhiều lần, đó không phải là việc của ông".

Ông Peskov trước đó tiết lộ đội ngũ nhân sự của Điện Kremlin luôn cập nhật cho Tổng thống Putin về các chủ đề phổ biến trên mạng, trong khi gia đình và người quen của Tổng thống thỉnh thoảng cũng chia sẻ thông tin với ông.

"Tổng thống Putin không đọc bất cứ kênh Telegram nào, nhưng vẫn có thể nhận báo cáo đánh giá (về những nội dung đáng chú ý)", ông Peskov nói.

Không giống hầu hết lãnh đạo trên thế giới ngày nay, Tổng thống Putin không sử dụng các nền tảng trực tuyến ngoài những tài khoản chính thức của Điện Kremlin, trong đó có kênh Telegram. Ông Peskov giải thích, điều này một phần là vì nhà lãnh đạo Nga không có thời gian rảnh rỗi để đăng và đọc thông tin từ đó.

Năm 2017, Tổng thống Putin cho biết lịch trình của ông không cho phép ông có thời gian lướt mạng. Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào cũng nên dành cho việc tập thể dục và các hoạt động khác giúp ông thư giãn.

"Tôi sắp xếp lịch trình của mình theo cách phân bổ thời gian cho sự phát triển sáng tạo, chẳng hạn nghe nhạc, chơi thể thao hoặc trò chuyện với bạn bè. Nếu bạn không tìm được thời gian cho những việc đó, bạn sẽ không tìm được thời gian cho bất cứ việc gì”, ông Putin chia sẻ.

"Ngày làm việc của tôi rất bận rộn và kết thúc rất muộn nên tôi không có hứng với mạng xã hội. Tôi chỉ nghĩ đến việc đi ngủ", ông Putin nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, có nhiều tài khoản giả mạo lập ra với tên của ông. "Tôi không liên quan gì đến bất kỳ ai trong số họ. Hãy cẩn thận với điều đó. Vì vậy, mọi thứ được viết thay cho tôi không phải là tôi", ông Putin cho biết.

Tổng thống Putin cũng được biết đến là nhà lãnh đạo không thích điện thoại di động.

Thực tế, ông Putin thậm chí không có điện thoại thông minh để đăng tải thông tin hay theo dõi bất cứ ai bởi vì như ông Peskov nói, "sử dụng điện thoại thông minh đồng nghĩa tự nguyện phô trương" và "minh bạch toàn bộ thông tin", điều không tưởng với bất cứ nguyên thủ nào trên thế giới.

Tổng thống Putin từng cho biết, mặc dù ông có thể mượn điện thoại của trợ lý nếu cần, nhưng ông thích sử dụng điện thoại kiểu cũ của chính phủ hơn để có thể liên lạc ngay lập tức với bất kỳ ai.