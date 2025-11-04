Dấu hiệu Mỹ sắp thử tên lửa liên lục địa

Một vụ thử tên lửa Minuteman III của Mỹ (Ảnh: Không quân Mỹ).

Dựa trên các cảnh báo hàng hải, Marco Langbroek, giảng viên Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan), cho biết vụ phóng thử tên lửa Minuteman III của Mỹ sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 5/11 đến 6/11.

Tên lửa dự kiến được phóng từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California và bay tới Trạm thử nghiệm Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Ronald Reagan tại đảo san hô Kwajalein ở Quần đảo Marshall, khu vực Trung Thái Bình Dương, cùng với 5 vùng rơi mảnh vỡ được chỉ định.

Nếu được xác nhận, quỹ đạo bay sẽ tương tự đợt thử nghiệm hồi tháng 5, khi một tên lửa không mang đầu đạn, được trang bị một phương tiện tái nhập khí quyển đơn lẻ dùng để mang đầu nổ, bay về phía tây khoảng 6.700km sau khi phóng từ California.

Đây cũng sẽ là lần thứ hai kể từ tháng 9 các lực lượng hạt nhân Mỹ tiến hành thử nghiệm, sau khi một tàu ngầm phóng 4 tên lửa đạn đạo Trident II D5 phiên bản nâng cấp, không trang bị đầu đạn, tại Đại Tây Dương ngoài khơi Florida.

Theo Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, Không quân Mỹ sở hữu 400 tên lửa Minuteman III, triển khai trong hầm phóng ở Colorado, Montana, Nebraska, Bắc Dakota và Wyoming, với tầm bắn hơn 9.600km.

Dù 800 đầu đạn hạt nhân được phân bổ cho các ICBM Minuteman III và mỗi tên lửa chỉ triển khai một đầu đạn, chúng về mặt kỹ thuật có khả năng mang 2 hoặc 3 đầu đạn nếu Không quân quyết định trang bị thêm.

“Từ nhiều năm nay, Không quân tiến hành vài cuộc thử nghiệm bay Minuteman III mỗi năm. Đây là các cuộc thử nghiệm được lên kế hoạch từ lâu, và Không quân luôn khẳng định không phải do phản ứng với bất kỳ diễn biến bên ngoài nào”, Dự án Thông tin Hạt nhân cho biết.

Trong thông cáo báo chí liên quan đến cuộc thử nghiệm Minuteman hồi tháng 5, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ cho biết hoạt động "thường kỳ và định kỳ" này là một trong hơn 300 cuộc thử nghiệm tương tự đã được tiến hành, và "không phải là phản ứng đối với các sự kiện thế giới hiện tại”.

Tuần trước, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright sau đó làm rõ rằng các cuộc thử nghiệm sẽ không bao gồm vụ nổ thật như từng diễn ra trước đây trong nước, mà sẽ liên quan đến mọi thành phần còn lại của vũ khí hạt nhân nhằm bảo đảm chúng có thể kích hoạt một vụ nổ nguyên tử.

Quân đội Mỹ thường xuyên thử nghiệm hạm đội ICBM, một phần của bộ 3 hạt nhân, bên cạnh tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom, vài lần mỗi năm để bảo đảm hệ thống an toàn, an ninh, hiệu quả và có khả năng răn đe chiến lược.