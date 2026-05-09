Dấu hiệu lạ xung quanh đảo "huyết mạch dầu mỏ" của Iran

Hình ảnh nghi là dầu tràn quanh đảo Kharg của Iran (Ảnh: Reuters).

Một vụ việc nghi là tràn dầu xảy ra trên vùng biển rộng hàng chục km2 gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran, đã được phát hiện qua ảnh vệ tinh trong tuần này.

Vệt nghi là dầu tràn, xuất hiện trên ảnh dưới dạng lớp loang màu xám và trắng, bao phủ vùng biển phía tây hòn đảo dài khoảng 8km này, theo các hình ảnh từ các vệ tinh Sentinel-1, Sentinel-2 và Sentinel-3 thuộc chương trình Copernicus chụp trong các ngày 6-8 tháng 5.

“Từ hình ảnh quan sát được, vệt loang này có đặc điểm phù hợp với dầu”, Leon Moreland, nhà nghiên cứu tại Tổ chức Quan sát Xung đột và Môi trường, cho biết. Ông ước tính khu vực bị ảnh hưởng rộng khoảng 45km2.

Louis Goddard, đồng sáng lập công ty tư vấn Data Desk chuyên về khí hậu và hàng hóa, cũng đồng tình rằng các hình ảnh nhiều khả năng cho thấy một vụ tràn dầu. Ông nói đây có thể là vụ lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần 70 ngày.

Cả Mỹ và Iran chưa bình luận về hình ảnh này.

Chuyên gia Moreland cho biết nguyên nhân của vụ tràn dầu và điểm phát sinh hiện vẫn chưa được xác định, đồng thời lưu ý rằng ảnh chụp ngày 8/5 không cho thấy thêm dấu hiệu của các điểm rò rỉ mới.

Đảo Kharg là nơi quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy các mục tiêu quân sự trước đó trong cuộc chiến. Đây là trung tâm trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran tới các đối tác nước ngoài.

Hải quân Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng của Iran nhằm ngăn tàu chở dầu của Tehran ra vào, trong khi lực lượng Mỹ và Iran liên tục đụng độ tại Vùng Vịnh.

Cuộc chiến cũng khiến hàng trăm con tàu mắc kẹt trong Vùng Vịnh và gây ra sự gián đoạn lớn nhất thế giới đối với nguồn cung dầu thô, đồng thời ảnh hưởng tới nguồn cung toàn cầu về các sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng.

Trong khi Mỹ thể hiện sự cứng rắn nhằm gây áp lực cho Iran, Tehran cũng phát đi thông điệp mạnh mẽ, nhấn mạnh họ sẽ không lùi bước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ thường lựa chọn “những cuộc phiêu lưu quân sự” đúng vào thời điểm giải pháp ngoại giao sắp đạt được, đồng thời nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ phía Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng, Iran vẫn sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ người dân.

Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir-Saeid Iravani nhấn mạnh “quyền vốn có” của Tehran trong việc tự vệ và thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết trước các hành động của Mỹ nhằm vào vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Quan chức Iran cảnh báo rằng hậu quả của việc tiếp diễn các hành động tập kích như vậy có thể mang tính “thảm khốc”, vượt xa phạm vi khu vực và làm suy yếu hòa bình, an ninh quốc tế.

Ông Iravani cũng chỉ trích cuộc phong tỏa mà Mỹ đang thực hiện, cáo buộc điều này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Ông cũng khẳng định, phía Iran quan tâm tới phương án ngoại giao và đối thoại hơn là các hành động có tính chất đối đầu.