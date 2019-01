Đánh bom tại Syria, 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom tại Manbij. (Ảnh: Anha)

Theo RT, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau vụ nổ xảy ra tại trung tâm thành phố Manbij, Syria hôm nay 16/1. Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết trong số nạn nhân thiệt mạng có 4 binh sĩ Mỹ và 3 người khác bị thương.

Một trang tin có liên hệ với IS đã phát đi thông báo cho biết kẻ tấn công đã mặc áo chứa bom và nhắm mục tiêu tới đội tuần tra của liên quân do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động tại Manbij. Theo Sputnik, IS được cho là đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu thông báo đã nhận được thông tin về vụ nổ, đồng thời xác nhận đã triển khai một cuộc tuần tra thường kỳ tại Syria. Tuy nhiên, thông báo của liên quân chưa xác nhận con số thương vong sau vụ tấn công này.

Những hình ảnh chụp tại hiện trường vụ nổ cho thấy một ngôi nhà bị phá hủy với cửa sổ bị vỡ và xe ô tô bị hư hại. Trực thăng, xe cấp cứu và một số binh sĩ Mỹ được nhìn thấy xuất hiện tại hiện trường.

Cảnh tượng đổ nát sau vụ đánh bom. (Ảnh: Anha)

Manbij là thành phố nằm ở vị trí chiến lược và là trọng tâm trong cuộc đối đầu giữa lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vẫn coi các tay súng người Kurd là các phần tử khủng bố và dọa sẽ mở chiến dịch quân sự đánh bật lực lượng này ra khỏi Manbij.

Mỹ hậu thuẫn lực lượng người Kurd cả về vũ khí và huấn luyện. Tuy nhiên, Mỹ đang trong quá trình rút quân khỏi các khu vực do người Kurd kiểm soát tại Syria. Kế hoạch rút quân có thể mất một khoảng thời gian nhất định, trong khi đó các binh sĩ Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình tại Syria.

Thành Đạt

Tổng hợp