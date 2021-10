Dân Sydney ăn mừng "ngày tự do" sau gần 4 tháng phong tỏa nghiêm ngặt

Dân trí Người dân tại Sydney hôm nay đã được đi cắt tóc, tập gym, tới quán cà phê khi thành phố lớn nhất Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày áp đặt những biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid-19.

Một tấm biển ghi thông điệp mừng ngày "tự do " tại Sydney (Ảnh: EPA).

Từ ngày 11/10, Sydney - thành phố lớn nhất Australia và là thủ phủ của bang New South Wales - đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Các quán cà phê, phòng tập thể dục và nhà hàng ở Sydney đã mở cửa chào đón những khách hàng tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ từ hôm nay, trong bối cảnh Australia đặt mục tiêu bắt đầu "sống chung với Covid-19".

Theo Reuters, một số quán rượu ở Sydney đã mở cửa ngay sau lúc 0 giờ ngày 11/10. Hình ảnh trên truyền hình và trên mạng xã hội cho thấy, từng nhóm người tụ tập ăn uống mừng "ngày tự do".

Một tiệm cắt tóc tại Sydney mở cửa trở lại vào sáng 11/10 (Ảnh: SMH).

Theo các quy tắc nới lỏng, người đã tiêm chủng đầy đủ có thể tụ tập tại nhà riêng, với điều kiện tối đa 10 người. Trong khi đó, tại đám cưới và đám tang, số người tham dự tối đa là 100 người.

Các cửa hàng bán lẻ được mở cửa trở lại nhưng với công suất hạn chế. Bang New South Wales đang thúc đẩy đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin 80% vào khoảng cuối tháng 10 này, và khi đó nhiều hạn chế hơn sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, những người chưa tiêm phải ở nhà cho đến ngày 1/12.

Mọi người trò chuyện tại một quán cà phê ở Sydney vào sáng 11/10 (Ảnh: EPA).

Phát biểu với các phóng viên, Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet nói: "Tôi xem đây là một ngày tự do. Chúng ta đang dẫn dắt đất nước thoát khỏi đại dịch này nhưng đây sẽ là một thách thức".

Tuy nhiên, ông Perrottet cảnh báo, ca mắc Covid-19 sẽ tăng sau khi mở cửa trở lại và các bang "xanh" như Tây Australia và Queensland đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến ở Sydney, trong bối cảnh lo ngại hệ thống y tế có thể bị quá tải.

Trong đợt bùng dịch mới do biến chủng Delta, hơn 5 triệu cư dân ở Sydney bị mắc kẹt trong lệnh phong tỏa nghiêm ngặt từ tháng 6. New South Wales quyết định dỡ phong tỏa khi số ca nhiễm mới giảm và gần 74% dân số trưởng thành đã được tiêm đầy đủ. Bang này ngày 11/10 báo cáo 496 ca mắc mới, giảm nhiều so với mức đỉnh điểm vào tháng trước.

Mọi người đi bơi trên bãi biển Bondi, Sydney vào sáng ngày 11/10 (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Scott Morrison cũng có tuyên bố chúc mừng người dân Sydney: "Hôm nay là một ngày mà rất nhiều người đã mong đợi, một ngày mà chúng ta sẽ ăn mừng những điều mà chúng ta coi là đương nhiên".

Ông Morrison đã chịu áp lực buộc tất cả các bang mở lại biên giới để thúc đẩy nền kinh tế và cho phép các gia đình bị mắc kẹt có thể đoàn tụ vào dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, một số bang có ít ca nhiễm vẫn chưa cho biết khi nào sẽ mở cửa trở lại.

Các cửa hàng đã mở cửa trở lại từ hôm nay (Ảnh: SMH).

Với đà tiêm chủng tăng cao, Australia đang có kế hoạch nhanh chóng trở lại cuộc sống "bình thường mới", trong đó cho phép những người dân đã được tiêm đầy đủ đi lại tự do từ tháng 11, trong khi bang New South Wales có kế hoạch mở cửa sớm hơn.

Australia đóng cửa biên giới quốc tế vào tháng 3/2020 để ngăn chặn đại dịch lây lan mạnh. Cho tới nay, số ca mắc Covid-19 tại nước này ở mức tương đối thấp, với 127.500 ca nhiễm và 1.440 số ca tử vong.

Thanh Thành

Theo Reuters