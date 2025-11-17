Cựu Thủ tướng Bangladesh bị tuyên án tử hình

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh: AFP).

Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh (ICT) hôm nay 17/11 đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina trong vụ án với cáo buộc về tội ác chống lại loài người.

Theo các kênh truyền thông Bangladesh, phán quyết kết tội bà Hasina đã ra lệnh đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo vào năm ngoái.

Các cáo buộc chống lại bà Hasina bao gồm giết người, cố ý giết người, tra tấn và bị cáo buộc ra lệnh sử dụng vũ khí gây chết người chống lại người biểu tình. Cựu Thủ tướng đã bác bỏ những cáo buộc này.

"Các phán quyết chống lại tôi được đưa ra bởi một tòa án gian lận do một chính phủ không được bầu cử và không có thẩm quyền dân chủ thành lập và chủ trì. Các phán quyết thiên vị và có động cơ chính trị", bà Hasina cho biết trong một tuyên bố.

Bà Hasina đã tới Ấn Độ sau cuộc nổi dậy vào năm 2024. Ấn Độ đã quyết định mở hành lang an toàn qua không phận cho máy bay của bà Hasina sau khi nhận được yêu cầu từ Dhaka.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng tin RT (Nga), cựu Thủ tướng Bangladesh nói rằng phán quyết này là "một kết luận đã được dự đoán trước". Hiện bà Hasina sinh sống ở Ấn Độ.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, có tới 1.400 người thiệt mạng, hầu hết do lực lượng an ninh nổ súng trong cuộc trấn áp.

Những người biểu tình đã xông vào cung điện của cựu Thủ tướng Hasina ở thủ đô Dhaka, yêu cầu bà từ chức. Diễn biến này xảy ra sau nhiều tuần biểu tình bạo lực đã nhấn chìm Bangladesh.

Các cuộc biểu tình đã kết thúc sau khi bà Hasina rời khỏi đất nước.

Những người khác bị buộc tội trong vụ án gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal và cựu cảnh sát trưởng Chowdhury Abdullah Al-Mamun. Cựu cảnh sát trưởng Al-Mamum là bị cáo duy nhất có mặt tại tòa.

Cố vấn trưởng của chính phủ lâm thời Bangladesh đang điều hành đất nước là Mohammad Yunus, người đoạt giải Nobel.

Bangladesh dự kiến ​​sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2026. Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina, vốn đã nắm quyền 15 năm trước cuộc nổi dậy, đã bị cấm tham gia.

Bà Hasina là con gái của tổng thống đầu tiên của Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, người đã bị ám sát trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1975.

Trước khi phán quyết được đưa ra, hàng trăm người biểu tình đã tuần hành về phía Dhanmondi 32, nơi ở cũ của ông Rahman.