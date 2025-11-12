Cựu thị trưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt nguy cơ bị phạt tù 2.000 năm

Ông Ekrem Imamoglu (Ảnh: Reuters).

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11/11 đã đề xuất mức án tù hơn 2.000 năm đối với Ekrem Imamoglu, cựu thị trưởng của Istanbul đang bị giam giữ, với cáo buộc ông này đứng đầu một mạng lưới tham nhũng quy mô lớn khiến nhà nước thiệt hại hàng tỷ lira

Ông Imamoglu trước đó đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Đảng của ông vào ngày 11/11 cũng cho rằng bản cáo trạng mới là “vô lý”.

Ngoài ra, công tố viên trưởng Istanbul Akin Gurlek đã yêu cầu tòa án cấp cao xem xét đóng cửa đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), đảng đối lập chính và là đảng của ông Imamoglu.

Ông Gurlek công bố bản cáo trạng tại một cuộc họp báo, cho biết tài liệu này nêu tên 402 nghi phạm, bao gồm cả thị trưởng, và cáo buộc họ thành lập một đường dây nhận hối lộ, gian lận và dàn xếp thầu. Ông Gurlek cáo buộc mạng lưới này đã gây thiệt hại 160 tỷ lira (3,8 tỷ USD) cho nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 năm.

Bản cáo trạng dài hơn 4.000 trang, dẫn các kết quả điều tra của Cục Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), các phân tích chuyên môn, bằng chứng kỹ thuật số và video.

Lãnh đạo CHP Ozgur Ozel cho rằng cáo trạng cho thấy vụ án chống lại ông Imamoglu và đảng của họ “hoàn toàn mang tính chính trị”.

Trong thông báo gửi tòa án để yêu cầu xem xét việc đóng cửa CHP, văn phòng công tố cáo buộc đảng này được tài trợ bằng nguồn tiền bất hợp pháp và rằng các giao dịch của họ cấu thành “hành vi bị cấm”.

Ông Imamoglu đã bị giam giữ từ tháng 3 để chờ xét xử cáo buộc tham nhũng, và trước đó vào tháng 7 ông bị tuyên án tù vì xúc phạm và đe dọa công tố viên trưởng thành phố, bản án mà ông đang kháng cáo.

Chính phủ phủ nhận cáo buộc cho rằng vụ án mang động cơ chính trị và khẳng định tòa án Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động độc lập.