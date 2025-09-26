Cựu Giám đốc FBI bị truy tố

Cựu Giám đốc FBI James Comey (Ảnh: NBC).

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/9 thông báo truy tố hình sự đối với cựu Giám đốc FBI James Comey với cáo buộc cản trở “một cuộc điều tra của quốc hội liên quan đến việc tiết lộ thông tin mật” và đưa ra lời khai sai sự thật với chính FBI.

Các công tố viên từng đề nghị bổ sung tội danh thứ ba đối với ông Comey, song bồi thẩm đoàn đã bác bỏ yêu cầu này

Nếu bị kết tội, ông Comey có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù giam.

Theo truyền thông Mỹ, đại bồi thẩm đoàn đưa ra bản cáo trạng sau khi Tổng thống Donald Trump gây sức ép với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vì cho rằng bà chưa hành động đủ nhanh để truy tố ông Comey và các nhân vật khác.

“Không ai đứng trên pháp luật. Bản cáo trạng hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những nhân vật lạm dụng quyền lực phải chịu trách nhiệm vì đã đánh lừa người dân Mỹ”, bà Bondi viết trên mạng xã hội.

Ông Comey giữ chức Giám đốc FBI từ năm 2013 đến 2017. Ông Trump sa thải ông Comey vào năm 2017, chỉ vài ngày sau khi ông này công khai xác nhận Tổng thống nằm trong diện điều tra liên quan tới nghi vấn “thông đồng” với quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử.

Cuộc điều tra sau đó phát hiện nhiều liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và giới chức Nga, song kết luận rằng không có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự.

Ông Trump thường xuyên công kích cựu Giám đốc FBI về cách xử lý cuộc điều tra liên quan đến các mối liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông trong năm 2016.

Ông gọi cuộc điều tra là “cuộc săn phù thủy” và bác bỏ kết luận của cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Mỹ về việc Nga can thiệp bầu cử 2016.

Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy Bộ Tư pháp Mỹ xem xét lời khai của ông Comey trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện năm 2020, trong đó ông bác bỏ cáo buộc đã cho phép tiết lộ thông tin nhạy cảm của cuộc điều tra cho báo chí.