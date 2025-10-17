Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump bị truy tố

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (Ảnh: Reuters).

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Maryland đã truy tố cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton vào ngày 16/10 với 8 cáo buộc truyền tải và 10 cáo buộc lưu giữ trái phép thông tin quốc phòng.

"Cuộc điều tra của (Cục Điều tra Liên bang) FBI cho thấy ông John Bolton bị cáo buộc đã truyền tải thông tin tuyệt mật bằng tài khoản trực tuyến cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang", Giám đốc FBI Kash Patel cho biết.

"Bất kỳ ai đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta đều sẽ phải chịu trách nhiệm", ông Patel nói thêm.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các tài liệu này chứa thông tin tình báo về "các cuộc tấn công trong tương lai, các đối thủ nước ngoài và quan hệ chính sách đối ngoại", cũng như thông tin về người cung cấp thông tin và "thông tin tình báo về các nhà lãnh đạo của đối thủ".

Đầu mùa hè năm nay, các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà riêng của ông Bolton ở Bethesda, Maryland, và văn phòng của ông ở Washington, DC. Các công tố viên cáo buộc ông vẫn giữ các hồ sơ mật ngay cả khi ông rời khỏi nội các của Tổng thống Trump.

Ông Bolton từng là đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush và là cố vấn an ninh quốc gia từ năm 2018 đến 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Luật sư của ông Bolton, Abbe Lowell, phủ nhận việc thân chủ của bà vi phạm pháp luật.

"Những cáo buộc này xuất phát từ một phần nhật ký cá nhân của Đại sứ Bolton trong suốt 45 năm sự nghiệp của ông - những hồ sơ không bị coi là bí mật, chỉ được chia sẻ với gia đình trực hệ của ông, và được FBI biết đến từ năm 2021", bà Lowell cho biết trong một tuyên bố.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cuộc điều tra liên quan tài liệu mật và được khởi động từ vài năm trước nhưng chính quyền Joe Biden đã không làm gì "vì lý do chính trị". Phía cựu Tổng thống Joe Biden chưa bình luận về thông tin này.

Sau khi bị cách chức, ông Bolton từng nhiều lần công kích Tổng thống Trump, thậm chí còn viết một cuốn sách chỉ trích về thời gian ông còn làm việc trong chính quyền nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump.

Trong khi đó, ông Trump cũng chỉ trích cựu cố vấn của mình. Sau khi trở lại Nhà Trắng lần hai, ông Trump cũng đã tước đặc quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ của ông Bolton.