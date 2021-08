Cuộc thi Xe tăng hành tiến 2021 ở Bảng 1 có gì khác biệt?

Với việc giành vị trí nhất Bảng 2 nội dung Tank biathlon (Xe tăng hành tiến) tại Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, ở kỳ Army Games năm nay, đội tuyển Xe tăng Việt Nam chính thức thi đấu tại Bảng 1 với nhiều quy định khác biệt.

Xe tăng hành tiến là một trong những nội dung thi đấu chính của các kỳ Army Games từ năm 2015. Sau mỗi kỳ Army Games, nội dung thi đấu Xe tăng hành tiến liên tục được hoàn thiện với các quy định, thể lệ thi đấu sát với tình huống chiến đấu và đặc điểm thực tiễn. Phiên bản Xe tăng hành tiến năm 2019 được đánh giá cao về các yếu tố nêu trên. Chính vì thế, nội dung thi đấu và quy định của Xe tăng hành tiến tại các kỳ Amy Games sau này cơ bản dựa trên cuộc thi tổ chức năm 2019.

Tại Army Games 2021, tham gia nội dung Xe tăng hành tiến có 20 đội dự thi được chia 2 bảng. Các đội sẽ tham gia thi đấu vòng loại (Vòng đua riêng lẻ) để chọn ra các đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức) và vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.

Bảng 1 của nội dung Xe tăng hành tiến quy tụ các đội tuyển xe tăng hàng đầu. Ảnh: RIAN

Vòng đua riêng lẻ

Vòng đua riêng lẻ chính là tên khác của vòng loại tại nội dung thi đấu Tank biathlon. Phần thi này tiến hành trên đường chạy được bố trí 11 vật cản như: Hàng cọc, bãi mìn, vật cản nước, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng... và các vòng phạt 500m, vị trí kiểm tra kỹ thuật. Mỗi vòng chạy có chiều dài khoảng 4-6km.

Mỗi vòng chạy xe sẽ bắn 3 mục tiêu bằng pháo chính, 1 mục tiêu súng máy phòng không 12,7mm và 1 mục tiêu súng máy đồng trục PKT 7,62mm.

+ Vòng 1: Tại chỗ bắn pháo vào 3 mục tiêu tăng chính diện (bia số 12). Cơ số đạn 3 viên.

+ Vòng 2: Tại chỗ bắn 12,7 mm vào mục tiêu máy bay trực thăng treo tại chỗ (bia số 25). Cơ số đạn 15 viên.

+ Vòng 3: Tại chỗ bắn súng máy đồng trục vào mục tiêu súng chống tăng (bia số 9). Cơ số đạn: 15 viên.

Trong quá trình thi đấu, các đội thi nếu vi phạm bất kỳ lỗi nào như va chạm vào cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc sai đường đều phải điều khiển xe tăng vào khu vực vị trí kiểm tra kỹ thuật để chạy phạt. Nếu bắn trượt mục tiêu, đội thi sẽ phải chạy vòng phạt dài 500m cho mỗi lần bắn trượt.

Một điểm lưu ý khác là trong thi đấu, các đội thi phải tuân thủ Luật Giao thông của Liên bang Nga về nhường đường, làn ưu tiên. Trong các cuộc thi Tank biathlon trước đã ghi nhận các vụ việc xe tăng của các đội thi va chạm. Đội sai luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của va chạm sẽ phải chịu phạt hoặc bị loại khỏi cuộc thi. Do xe tăng là trang bị quân sự nên yếu tố an toàn trong thi đấu cũng phải đặt lên hàng đầu. Bất kỳ đội thi nào vi phạm quy chế an toàn hoặc không tuân theo hiệu lệnh dẫn bắn đều bị phạt rất nặng, thậm chí là bị loại khỏi cuộc thi.

Kết quả vòng thi sẽ được tính bằng tổng thời gian chạy bài thi cùng với điểm phạt trong quá trình chạy thi để chọn ra đội chiến thắng.

Yêu cầu về kỹ năng và sự nhuần nhuyễn của kíp xe tăng ở các bài thi ở Bảng 1 cao hơn nhiều so với Bảng 2. Ảnh: Trọng Hải/qdnd.vn.

Vòng đua tiếp sức

Vòng đua tiếp sức được áp dụng ở vòng bán kết và chung kết của nội dung Tank biathlon. Phần thi đua tiếp sức được tiến hành trên đường chạy với 10 chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo. Khác biệt của vòng đua tiếp sức so với vòng đua riêng lẻ là tham gia phần thi này có 3 kíp xe cho một đội và các kíp xe luân phiên sử dụng 1 xe tăng để thi đấu. Trong trường hợp xe tăng thi đấu gặp trục trặc kỹ thuật sẽ được Ban tổ chức xem xét chuyển sang sử dụng xe tăng dự phòng.

Tại vòng đua tiếp sức, mỗi kíp xe sẽ chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định. Độ khó của các bài thi cũng được nâng lên đáng kể so với vòng đua riêng lẻ. Đối với mục tiêu của pháo tăng, đội thi sẽ phải bắn mục tiêu ở trạng thái hành tiến (pháo ngang). Phần thi bắn súng máy 12,7mm ngoài bia số 25, xạ thủ phải bắn thêm bia số 11 giả lập pháo chống tăng.

Cụ thể:

+ Vòng 1: Đua tốc độ có chướng ngại vật.

+ Vòng 2: Trong vòng đua có hành tiến bắn đạn pháo trong khi xe chạy ngang vào 3 mục tiêu xe tăng (bia số 12).

+ Vòng 3: Trong vòng đua có bắn súng máy 12,7mm vào các mục tiêu máy bay trực thăng treo (bia số 25) và pháo chống tăng (bia số 11).

+ Vòng 4: Trong vòng đua có bắn súng máy song song vào mục tiêu xạ thủ mang súng chống tăng cá nhân (3 bia số 9).

Thứ tự thực hiện các vòng thi có thể thay đổi tùy tình hình trên thao trường, theo điều hành của chỉ huy chung để đảm bảo an toàn và trật tự trong thi đấu. Các đội đến tuyến bắn trước sẽ được ưu tiên chọn lựa các bài bắn mục tiêu.

Điểm đặc biệt của vòng đua tiếp sức là ngoài sự nỗ lực trong thi đấu, còn là sự phối hợp, hiểu ý của các kíp lái với nhau trong quá trình đổi kíp. Mỗi kíp lái sau khi hoàn thành tất cả các vòng chạy cần dừng xe tăng dừng trước tuyến xuất phát với thân xe phải nằm chính giữa hai cột giới hạn. Kíp xe tắt động cơ, xuống xe, tháo mũ, móc vào vị trí để mũ và chốt cửa xe. Kíp xe thứ nhất kết thúc bài thi chuyển giao xe cho kíp xe thứ hai và tiếp đến kíp xe thứ ba. Kết quả chung cuộc là tổng thời gian cả 3 kíp xe hoàn thành vòng thi.

Ở vòng chung kết, nội dung thi đấu tương tự như vòng bán kết.

Cuộc thi Xe tăng hành tiến 2021 ở Bảng 1 có gì khác biệt?

Với thành tích xuất sắc tại Bảng 2 nội dung Xe tăng hành tiến ở Army Games 2020, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã lên thi đấu ở Bảng 1 tại kỳ Army Games năm nay. Ảnh: Trọng Hải

Điểm khác biệt của quy định và luật thi đấu ở Bảng 1

Do Bảng 1 nội dung Xe tăng hành tiến dành cho những đội mạnh, có truyền thống sử dụng dòng xe tăng T-72, nên quy định và luật thi đấu có nhiều khác biệt so với Bảng 2.

Cụ thể, về thể thức thi đấu ở các vòng đua riêng lẻ và đua tiếp sức của Bảng 1 vẫn tương tự như ở Bảng 2, nhưng các quy định phạt do vi phạm quy chế hoặc bắn trượt mục tiêu đều bị xử phạt nặng hơn. Đặc biệt là ở bài thi bắn pháo chính. Bất kỳ kíp xe tăng nào bắn trượt mục tiêu sẽ phải chạy 3 vòng phạt 500m. Trong khi đó, ở Bảng 2 chỉ là 1 vòng chạy phạt. Cùng với đó, kíp xe sẽ phải tiếp tục chạy tới vị trí nạp đạn lấy đạn pháo để thực hiện lại bài bắn cho tới khi hạ mục tiêu mới tính là hoàn thành.

Điều này hoàn toàn khác biệt so với bài thi ở Bảng 2. Kíp xe tăng bắn trượt mục tiêu chỉ cần hoàn thành chạy phạt đã được tính là hoàn thành bài thi.

Tại Army Games 2021, các trận thi đấu tại Tank biathlon đều diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Các đội thi sử dụng xe tăng T-72B3 tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Nga, trừ đội tuyển Belarus và Trung Quốc chuyên chở xe tăng nội địa sang thi đấu.

Dự kiến, lễ bốc thăm chia nhóm thi đấu của nội dung Xe tăng hành tiến sẽ diễn ra trước thềm Army Games 2021.

Theo Tuấn Sơn

Quân đội nhân dân