Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường tham gia Army Games 2021

Rạng sáng 3-8, Đoàn Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam rời Hà Nội sang Liên bang (LB) Nga tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021.

Các thành viên Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội (Ảnh: Trọng Hải).

Army Games 2021, do Bộ Quốc phòng LB Nga chủ trì tổ chức, sẽ khai mạc ngày 22-8 với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần thứ 4 QĐND Việt Nam tham gia Army Games và tranh tài ở nhiều môn thi nhất, gồm: Xe tăng hành tiến, Lộ trình an toàn, Kinh tuyến (địa hình quân sự), Đội quân văn hóa, Bắn súng chiến thuật, Cúp biển, Người bạn trung thành, Ranh giới xạ thủ, Kỹ năng thành thục, Thợ quân khí giỏi, Pháo thủ giỏi, Bầu trời quang đãng, Môi trường an toàn, Tiếp sức quân y, Bếp dã chiến.

Army Games 2021 ghi dấu mốc mới khi QĐND Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tai nạn" trong khuôn khổ hội thao. Đây cũng là lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam cử biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và 016-Quang Trung tham gia môn thi "Cúp biển" tại Army Games.

Tham gia Army Games 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điểm nhấn trong công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với LB Nga và các nước, tôn vinh hình ảnh, uy tín của QĐND Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và khẳng định sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của QĐND Việt Nam nói riêng, của Việt Nam nói chung trong hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quý báu, vận dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc tiếp cận và sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Năm 2021, đoàn QĐND Việt Nam tham gia hội thao trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tác động lớn tới quá trình luyện tập và thi đấu. Trước khi lên đường, mọi thành viên đoàn QĐND Việt Nam đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19. Toàn đoàn đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2.

Vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra, lên đường với quyết tâm cao nhất, đoàn QĐND Việt Nam dự kiến sẽ có những màn tranh tài kịch tính, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ trên đấu trường quân sự quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia và bạn bè trên thế giới.

Theo Ngọc Thư

Quân đội nhân dân