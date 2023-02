Công ty Mỹ bị phạt 27 triệu USD vì gửi thiết kế tàu vũ trụ cho Trung Quốc

Một thiết bị vũ trụ được 3D Systems thiết kế (Ảnh: 3D Systems Corp).

Reuters hôm 27/2 đưa tin, 3D Systems Corp, một công ty về công nghệ in 3D có trụ sở tại thành phố Rock Hill, bang Nam Carolina đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền lên tới 27 triệu USD vì gửi cho khách hàng Trung Quốc một số bản thiết kế nhạy cảm về mặt quân sự.

Theo đó, trong email trao đổi với phía Trung Quốc, 3D Systems Corp đã gửi các email có chứa hình vẽ thiết kế của một số bộ phận được dùng trong quân sự, trong đó có cả tàu vũ trụ, với mục đích báo giá. Việc làm này của 3D Systems Corp đã bị giới chức Mỹ phát hiện và Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị truy tố công ty này.

"Gửi bản mẫu thiết kế của các thiết bị hàng không và quân sự cho phía Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia của Mỹ", Thứ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Axelrod nói về vị phạm của 3D Systems Corp.

Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng cáo buộc 3D Systems Corp đã xuất khẩu bột hợp kim sang Trung Quốc khi chưa có giấy phép xuất khẩu vào năm 2022. Đây là mặt hàng được Mỹ hạn chế xuất khẩu và lý do an ninh quốc gia và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Là công ty tiên phong trong lĩnh vực in 3D, 3D Systems Corp cung cấp dịch vụ thiết kế và tạo khuôn mẫu cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô, chăm sóc sức khỏe, nha khoa, giải trí. Công ty cũng thiết kế và sản xuất nhiều loại máy in 3D chuyên nghiệp cũng như phần mềm in 3D theo yêu cầu.

Vào năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra những động thái trừng phạt tương tự nhằm vào 3 công ty tại bang Bắc Carolina với cáo buộc chuyển giao các bản thiết kế vệ tinh, tên lửa và công nghệ quốc phòng cho Trung Quốc.