Trung Quốc trừng phạt 2 "ông lớn" trong ngành sản xuất vũ khí Mỹ

Tổ hợp rải mìn chống tăng Volcano được Mỹ duyệt bán cho Đài Loan vào cuối năm 2022 (Ảnh: Military Leak).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 16/2, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cơ quan này đã đưa 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ của Mỹ là Raytheon Technologies và Lockheed Martin vào danh sách "những tổ chức không đáng tin cậy".

Việc bị đưa vào danh sách trên sẽ khiến Lockheed Martin và công ty quốc phòng và tên lửa Raytheon (một công ty con của Raytheon Technologies) "không thể tham gia vào các giao dịch xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc".

Lý do của quyết định trên là do Lockheed Martin và Raytheon đã chấp thuận bán vũ khí cho Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan đã "hạ thấp lợi ích an ninh quốc gia của Trung Quốc, đồng thời làm ảnh hưởng đến quan hệ Trung - Mỹ cũng như hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan".

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Đài Loan được cho là bùng phát hồi đầu tháng 8/2022 sau chuyến thăm chính thức hòn đảo này của nguyên Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng phái đoàn nghị sĩ Mỹ. Chuyến thăm này là khởi nguồn cho hàng loạt chuyến đi sau đó của các quan chức cấp cao phương Tây tới Đài Loan.

Để đáp trả, Bắc Kinh đã cáo buộc những chuyến đi trên là vi phạm chính sách "Một Trung Quốc". Quân đội Trung Quốc cũng đã liên tục tiến hành nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của máy bay chiến đấu và tàu chiến tại các khu vực xung quanh đảo Đài Loan.