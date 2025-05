Chuyên gia: Đức cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III

Chiến đấu cơ mang tên lửa Taurus (Ảnh: Reuters).

"Việc thủ tướng Đức cho phép tấn công lãnh thổ Nga từ Ukraine là sự can thiệp gián tiếp của Đức từ góc độ quân sự và là sự can thiệp trực tiếp từ góc độ chính trị, nhằm mục đích mở rộng xung đột ra khắp lục địa”, nhà phân tích địa chính trị và an ninh Bolivia Jose Hugo Moldiz Mercado nói với hãng tin Sputnik.

“Rõ ràng, đó là một rủi ro lớn không chỉ đối với châu Âu hay khu vực Âu - Á, mà còn đối với toàn thế giới, vì chỉ còn một bước nữa là có thể xảy ra Thế chiến III", chuyên gia cảnh báo.

Theo chuyên gia Mercado, Nga đang "bảo vệ lãnh thổ của mình và quyền tự quyết của quốc gia", lập luận rằng nhiều người nói tiếng Nga ở Ukraine muốn sống ở Nga.

Căng thẳng leo thang gần đây sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đầu tuần này xác nhận Đức, Mỹ, Anh và Pháp đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với vũ khí tầm xa viện trợ Ukraine, "bật đèn xanh" để Kiev tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

"Điều này có nghĩa là Ukraine có thể tự vệ bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Trước đây, họ thường không thể làm vậy trừ một số trường hợp ngoại lệ. Bây giờ, họ có thể thực hiện điều đó", ông Merz tuyên bố.

Tại cuộc họp báo chung vào ngày 28/5 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Merz cho biết Đức sẽ hỗ trợ tài chính cho hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink tại Ukraine.

Ngoài ra, Berlin và Kiev sẽ ký một bản ghi nhớ về việc mua chung các loại vũ khí tầm xa do các nhà sản xuất Ukraine chế tạo. Hoạt động sản xuất có thể được thực hiện tại Ukraine hoặc Đức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/5 cho biết, Nga sẽ xem xét chi tiết về việc Đức dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tên lửa cho Ukraine, nhưng ở thời điểm này, Moscow coi Berlin là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

"Nếu tôi hiểu đúng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã nói tại một cuộc họp báo rằng đất nước ông ấy có ý định tài trợ cho việc sản xuất tên lửa với bất kỳ tầm bắn nào ở Ukraine... Cả hai đều đang thổi bùng căng thẳng. Đức đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này", ông Lavrov nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đưa ra bình luận tương tự. Ông cho rằng Đức đã là một bên tham gia đầy đủ vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Medvedev cảnh báo, nếu có thông tin về sự tham gia của binh sĩ Đức vào các vụ phóng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về các hành động trả đũa.

Ông Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự Nga, nói Ukraine không có khả năng kỹ thuật để tự vận hành tên lửa Taurus do Đức chế tạo. Nếu không có chuyên gia quân sự Đức trên mặt đất, những tên lửa này sẽ vô dụng.

"Việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine và sử dụng chúng để chống lại Nga có nghĩa là Đức chính thức xung đột với Nga”, ông Korotchenko nói.

Theo ông, khi đó, Nga có thể đáp trả bằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có thể mang theo đầu đạn siêu vượt âm.

"Một cuộc tấn công như vậy sẽ nhắm vào nhà máy sản xuất tên lửa ở Đức để phá hủy hoàn toàn", ông cảnh báo.

Nhà phân tích quân sự này nói thêm: “Nếu Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa Taurus chống lại chúng tôi, cơ sở quân sự hoặc công nghiệp tiếp theo của Đức sẽ bị phá hủy. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình. Nhưng theo Hiến chương Liên hợp quốc, chúng tôi sẽ hành động để tự vệ”.

Taurus có hệ thống đầu đạn thông minh có thể gây ra thiệt hại lớn cho các công trình như cầu và boongke. Với tầm bắn hơn 500km, Taurus có tầm bắn xa hơn so với tên lửa Storm Shadows của Anh và Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất. Nó sẽ cho phép lực lượng vũ trang của Ukraine tấn công sâu hơn vào các vị trí của Nga.