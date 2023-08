Chiến sự Ukraine ngày 1/8: Nga giáng hỏa lực vào 4 lữ đoàn của Kiev

Binh sĩ Ukraine nã pháo phản lực về hướng quân Nga (Ảnh: AP).

Nga nã hỏa lực vào 4 lữ đoàn của Kiev

Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24h qua Quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công ở các hướng Nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk nhưng không đạt kết quả.

Tại hướng Donetsk, Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Severnoye, Marinka, Vodyanoye và Mayorsk ở Donetsk.

Không quân lục quân, pháo binh và các lực lượng Nga đã tấn công các điểm tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Kramatorsk, Novosyolovka, Konstantinovka và Berestovoye thuộc Donetsk.

Tổn thất của Ukraine lên tới 220 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 2pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Pzh-2000 do Đức sản xuất, 1 pháo tự hành Gvozdika, pháo Msta-B và D-20, cũng như 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Ở hướng Nam Donetsk và Zaporizhia, các đơn vị của cụm lực lượng Vostok, phối hợp với không quân và pháo binh, đã tiến hành tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Novodanilovka, Lesnoye, Preobrazhenka, Malaya Tokmachka, Rabotino và Orekhov, vùng Zaporizhia.

Lực lượng Nga đã bẻ gãy 1 cuộc tấn công của Ukraine gần Staromayorskoye thuộc Donetsk. Tại Uspenovka, vùng Zaporizhia, một cuộc tấn công khác của Ukraine cũng bị đẩy lùi. Ngoài ra, hoạt động của 2 nhóm phá hoại - trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Marfopol và Priyutnoe, vùng Zaporizhia.

Ukraine đã mất tới 275 binh sĩ, 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 3 pháo do nước ngoài sản xuất gồm M109 Paladin, M777 do Mỹ sản xuất và FH-70 do Anh sản xuất, cũng như 2 khẩu Msta-B và D-20.

Nga chặn đứng mũi tấn công của bộ binh cơ giới Ukraine tại Zaporizhia (Video: Intel Slava Z).

Trên hướng Krasny Liman, các đơn vị thuộc cụm lực lượng Trung tâm phối hợp cùng không quân lục quân và pháo binh, đã đẩy lùi 2 đợt tấn công của Ukraine gần Kremennaya và Kuzmino thuộc Lugansk.

Nga đã tiến hành một cuộc tấn công toàn diện quy mô lớn bằng hỏa lực, nhằm vào các lữ đoàn cơ giới 21, 63, 67 và lữ đoàn đổ bộ đường không 25 Ukraine gần Yampolovka và Torskoye ở Donetsk, Kuzmino và Karmazinovka tại Lugansk.

Có tới 140 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, Nga phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, lựu pháo D-20 và D-30 cùng 1 pháo tự hành Gvozdika.

Ở hướng Kupyansk, các nhóm xung kích của cụm lực lượng Zapad, được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân Lục quân, tiếp tục tấn công gần Kuzyomovka ở Lugansk và giành được các vị trí thuận lợi hơn.

Trong quá trình phòng thủ chủ động, lực lượng Nga đã chặn đứng 1 cuộc tấn công của Ukraine gần Novosyolovskoye ở Lugansk.

Ngoài ra, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công hỏa lực toàn diện vào các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Krasnoye Pervoye, Dvurechnaya và Berestovoye, vùng Kharkov.

Tổn thất của Ukraine lên tới 45 binh sĩ thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 lựu pháo D-20 bị phá hủy.

Trên hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 30 quân nhân, 3 xe cơ giới, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất.

Nga đã vô hiệu hóa 107 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa, cùng nhiều nhân lực và khí tài khác ở 119 khu vực.

Ngoài ra, 1 xưởng lắp ráp máy bay không người lái Ukraine gần Velikiy Burluk, vùng Kharkov đã bị phá hủy. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và lữ đoàn cơ giới 24 Ukraine cũng bị Nga tập kích.

Phòng không Nga đã bắn rơi 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine và đánh chặn thành công 12 quả đạn của hệ thống HIMARS.

Tổng cộng, kể từ ngày 24/2/2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 458 máy bay, 245 trực thăng, 5.381 UAV, 427 hệ thống tên lửa phòng không, 11.048 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.140 pháo phản lực bắn loạt, 5.678 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.989 phương tiện quân sự đặc chủng.

Ukraine giành lại được nhiều lãnh thổ ở Bakhmut và phía nam

Theo Pravda, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết: "Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Trong tuần qua, đã có hơn 170 cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và Nga trên các mặt trận này".

Bà Maliar nói rằng chiến sự đặc biệt ác liệt ở Kupyansk do Nga không ngừng tấn công nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine tại đây. Điểm nóng nhất đang là các khu vực phía nam Novoselivske, nơi Nga có ý định đánh bật lực lượng Ukraine để vượt sông Oskil, nhưng không thành công và bị kìm hãm.

Tại Lyman, quân Nga đã cố gắng đẩy quân Ukraine ra khỏi khu lâm nghiệp Serebrianka nhưng vô ích. Trong khi đó, ở Bakhmut, lực lượng Ukraine đã kiểm soát thêm được 2km2 lãnh thổ trong tuần qua, bất chấp quân Nga cố gắng ngăn chặn.

Bà Maliar cho biết, tính đến nay, Ukraine đã giành lại được tổng cộng 37km2 ở Bakhmut.

Gần như không còn một ngôi nhà nào ở Bakhmut còn nguyên vẹn (Ảnh: Business Insider).

Ukraine hoán cải tên lửa S-200 để tấn công Nga

Theo Forbes, Quân đội Ukraine dường như đã hoán cải tên lửa phòng không S-200 thành tên lửa đất đối đất bằng cách thay hệ thống dẫn đường cũ bằng bộ định vị GPS cỡ nhỏ, để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngày 28/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này chặn 2 tên lửa phòng không S-200 Ukraine trong vụ tập kích nhằm vào tỉnh Rostov. Mảnh vỡ rơi xuống thành phố Taganrog và khu vực gần thị trấn Azov của tỉnh Rostov, nằm cách tiền tuyến hàng trăm km.

Biên tập viên David Axe của Forbes nhận định việc hoán cải tên lửa S-200 để tập kích mặt đất không phải không có tiền lệ, khi Nga cũng đã khai hỏa tên lửa phòng không S-300 tấn công các đô thị Ukraine.

Ukraine tăng tốc phản công

Theo Reuters, Ukraine được cho là đã kiểm soát được ngôi làng chiến lược Staromaiorske nằm trên hướng Vremevsky của đường ranh giới Zaporizhia, mở ra triển vọng tấn công làng Priiutnoe gần đó từ 3 phía, nơi Nga vẫn giữ kiểm soát bằng hệ thống phòng thủ kiên cố. Nếu thành công, Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng Nga về tuyến phòng thủ thứ hai nằm gần bờ biển.

Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Chiến sự Ukraine ngày 31/7 có nhiều diễn biến mới và được kênh Rybar cập nhật liên tục.

Ở phía đông bắc Ukraine, Kiev tiếp tục tập trung nguồn lực gần biên giới với Nga. Dọc các vùng Belgorod, Kursk và Bryansk có các nhóm trinh sát nhỏ theo dõi hoạt động của lực lượng vũ trang Nga. Một trong những nhóm biệt kích phá hoại đã cố gắng xâm nhập vào Nga gần làng Zabrama, nhưng bị quân đội Nga tấn công và phải rút lui.

Ngoài ra, các đơn vị của Lữ đoàn xe tăng 3 Ukraine báo cáo việc chuyển đội hình của cái gọi là "Quân đoàn tình nguyện Nga" đến Olkhovatka và Komissarovka. Điều này cho thấy khả năng Ukraine sẽ hoạt động mạnh theo hướng Belgorod.

Chiến sự ở đông bắc Ukraine (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Starobelsk, tình huống vẫn căng thẳng với quân Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Các bên đang tham gia vào các trận chiến giành vị trí và đấu pháo ở Kupyansk, Svatovo và Liman. Bộ chỉ huy Ukraine đang tập trung lực lượng tăng cường vào khu vực Svatovo, chuẩn bị cho một nỗ lực có thể nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và tấn công theo hướng Svatovo.

Đồng thời, ở phía nam gần Torskoe và trong khu vực rãnh Zhuravka, mặc dù có nhiều cuộc phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã không thể chiếm lại các vị trí do quân đội Nga kiểm soát.

Theo hướng Soledar, Ukraine tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga ở khu vực Kleshcheevka trên sườn phía nam của tuyến phòng thủ Bakhmut. Lực lượng Nga đã cố gắng ổn định tình hình, nhưng tình hình xung quanh ngôi làng vẫn khá căng thẳng.

Tại khu vực Avdiivka, các bên đang tiến hành trinh sát lẫn nhau và tập trung lực lượng bổ sung cho tiền tuyến. Pháo binh Nga thường xuyên khai hỏa vào các khu vực tập trung quân và thiết bị của Ukraine.

Trong khu vực Vremievsk, bất chấp những thông tin về việc Nga đã giành lại quyền kiểm soát Staromayorskoe nhưng tình hình có vẻ hơi khác. Thực tế không còn gì của ngôi làng vì gần như đã bị san phẳng, không có nơi nào để trú ẩn. Do đó, việc kiểm soát Staromayorskoe rất khó khăn cả với Nga và Ukraine.

Hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh, cố gắng đánh bật Ukraine ra khỏi làng. Tuy nhiên, bản thân Staromayorskoe thực sự nằm trong vùng xám.

Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang tăng cường các nhóm nhỏ để bảo vệ khu vực, nhưng bị pháo binh Nga tập kích gây thương vong.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Vremievsk (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Zaporizhia, vào buổi sáng, lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của hai xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đã cố gắng tấn công các vị trí của Nga gần Rabotino. Tuy nhiên, nhóm xung kích này đã bị Nga phát hiện và tập kích bằng hỏa lực, phá hủy cả 2 phương tiện. Hiện tại tình hình tương đối ổn định.

Ukraine tiếp tục tung các nhóm bộ binh không có xe bọc thép, tổ chức tấn công vào khu vực Pyatihatki nhưng không thành công.

Căn cứ vào các hoạt động, có thể nhận định trong tương lai gần, Ukraine sẽ tiếp tục tấn công không chỉ theo hướng Rabotino mà còn ở nhiều nơi khác.

14 xe tăng bánh lốp AMX-10 đã được chuyển đến khu vực trách nhiệm của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ thứ 108 Ukraine trong khu vực Pology, đây có thể là thành phần của nhóm chiến thuật Marun.

Ngoài ra, một số nhóm tấn công của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 47 Ukraine đến Orekhov. Các nhóm xung kích thuộc tiểu đoàn súng trường 56, 417 và 423 Ukraine đã được chuyển tới Kamenskoe, lực lượng của Lữ đoàn vệ binh quốc gia 14 Ukraine cũng xuất hiện ở Krasnaya Krinitsa.

Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander vào điểm triển khai quân của Ukraine trên khu vực Trường Cao đẳng Bách khoa ở Krivoy Rog.

Chiến sự Ukraine tại khu vực Orekhov (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Kherson, vào sáng 31/7, trên khu vực Golaya Prystan, 3 nhóm biệt kích Ukraine trên những chiếc thuyền nhỏ, di chuyển dọc theo sông Domakha, đã cố gắng đổ bộ trên đảo Vasilkov nhưng bị Nga bắn chặn, 2 thuyền với 10 người bị trúng đạn, 1 thuyền rút lui.

Tuy nhiên, hành động này chỉ là một trong nhiều cuộc xuất kích đã diễn ra trên địa điểm trong những tháng gần đây. Một tình huống rất khó chịu với Nga đang phát triển gần cầu Antonovsky, nơi các đội hình của Ukraine không chỉ giữ đầu cầu mà còn cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ bên tả ngạn sông Dnieper.

Bất chấp thiệt hại do hỏa lực Nga, các nhóm biệt kích Ukraine vẫn đang đổ bộ lên các hòn đảo cực nam với sự hỗ trợ của pháo binh từ Sadovoe và tiến hành các cuộc tấn công quấy rối vào vùng ngoại ô phía bắc Aleshki.