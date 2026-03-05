Iran cảnh báo Mỹ vụ đánh chìm tàu chiến khiến 87 người chết

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran (Ảnh: Mash).

“Mỹ đã gây ra hành vi phạm tội trên biển, cách bờ biển Iran hơn 3.200km. Tàu tuần duyên Dena, một tàu của Hải quân Ấn Độ chở gần 130 thủy thủ, đã bị tấn công trong vùng biển quốc tế mà không có cảnh báo trước", Ngoại trưởng Iran Abas Araghchi tuyên bố trên mạng xã hội ngày 5/3.

"Hãy nhớ lời tôi nói: Mỹ sẽ vô cùng hối hận về tiền lệ mà họ đã tạo ra”, nhà ngoại giao Iran cảnh báo.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu hộ vệ của Hải quân Iran ở Ấn Độ Dương hôm 2/3.

“Một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran. Con tàu này tưởng rằng đang an toàn trong vùng biển quốc tế. Nhưng nó đã bị ngư lôi đánh chìm”, Bộ trưởng Hegseth cho biết.

Theo lãnh đạo Lầu Năm Góc, “đây là lần đầu tiên một tàu của đối phương bị đánh chìm bằng ngư lôi kể từ Thế chiến II”.

Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Nguồn: RT)

Thứ trưởng Ngoại giao Sri Lanka xác định tàu chiến bị đánh chìm là tàu khu trục IRIS Dena, và cho biết tàu đang trên đường trở về Iran từ một cảng phía đông Ấn Độ.

Các nhà chức trách tại thành phố cảng Galle của Sri Lanka cho biết 87 thi thể đã được lực lượng cứu hộ quân đội tìm thấy sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp.

Theo nhà chức trách Sri Lanka, 32 người khác đã được cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện, còn khoảng 60 người trong tổng số 180 người trên tàu có thể vẫn đang mất tích.

Sri Lanka thông báo đã triển khai một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ để tìm kiếm những người sống sót sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu.

Tàu tuần duyên Iran đã tham gia một cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức tại Vịnh Bengal từ ngày 18-25 tháng 2.

Theo Aljazeera, tàu chiến Hải quân Iran bị tấn công là một tàu hộ vệ tên lửa lớp Moudge, được đóng trong nước tại Bandar Abbas và được đưa vào biên chế năm 2021.

Vụ việc diễn ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết, trong những ngày gần đây Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Hải quân Iran.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine ngày 4/3 tuyên bố Mỹ và Israel đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu và phá hủy hơn 20 tàu chiến của Iran. Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh lực lượng hải quân và không quân Iran đã bị vô hiệu hóa.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu tương đương khoảng 21 triệu thùng mỗi ngày, đi qua.

Iran cho biết họ sẽ tấn công và phóng hỏa bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển này, trong một động thái được xem là nhằm tiếp tục làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và gây sức ép buộc Washington chấm dứt xung đột.