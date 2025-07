Châu Âu vạch “lằn ranh đỏ” với Nga về đàm phán xung đột Ukraine

Ukraine sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện với Nga (Ảnh: Politico).

Nga nhiều lần tuyên bố bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột Ukraine cũng phải giải quyết toàn diện những mối quan ngại an ninh của họ.

Moscow muốn Ukraine công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa, đồng ý với quy chế trung lập, đảm bảo người nói tiếng Nga không bị phân biệt đối xử, đồng thời phải “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa”. Cho đến nay, tất cả những yêu cầu này đã bị Kiev bác bỏ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được đăng tải hôm 9/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu lập luận rằng châu Âu không thể chấp nhận Ukraine bị bỏ lại mà không có một quân đội hoạt động, trong khi từ chối cho nước này gia nhập NATO.

“Lằn ranh đỏ tuyệt đối của chúng ta là giải giáp Ukraine. Chúng ta phải nhất quán. Không thể vừa từ chối Ukraine gia nhập NATO, lại vừa chấp nhận việc Ukraine không còn quân đội”, ông Lecornu nói thêm.

Phát biểu trước cuộc họp hồi đầu tuần của “liên minh sẵn sàng” do Anh - Pháp dẫn đầu nhằm hỗ trợ Ukraine, ông Lecornu cho biết nhóm này sẽ thúc giục Kiev xem xét lại hình thái quân đội trong tương lai, đồng thời lưu ý đến các cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO theo thủ tục nhanh vào tháng 9/2022, vài tháng sau khi xung đột với Nga leo thang.

Dù các quốc gia phương Tây ban đầu ủng hộ nỗ lực này của Kiev, nhưng họ vẫn chưa đưa ra một lộ trình kết nạp cụ thể nào. Trong khi đó, sự ủng hộ cho nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine đã suy giảm do những thất bại quân sự gia tăng và chính sách của Mỹ thay đổi.

Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc Robert Storch báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái rằng “vấn đề tham nhũng tiếp tục làm phức tạp” nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Ông lấy dẫn chứng nhiều vụ bê bối tham nhũng trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Nga coi việc NATO mở rộng về phía Đông là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Moscow chỉ ra, tham vọng gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu của Ukraine là một trong những vấn đề then chốt dẫn tới xung đột hiện nay. Tổng thống Vladimir Putin tháng trước nhấn mạnh những lo ngại của Moscow đã liên tục bị phớt lờ.

Ông Putin cũng cho biết Ukraine từng đồng ý các giới hạn quân sự trong cuộc đàm phán Istanbul năm 2022, bao gồm hạn chế quân số và vũ khí, nhưng sau đó đã rút khỏi thỏa thuận để tìm kiếm chiến thắng quân sự với sự hậu thuẫn của phương Tây.

Moscow đã cáo buộc phương Tây khuyến khích Kiev chiến đấu “đến người Ukraine cuối cùng”, đồng thời cảnh báo viện trợ quân sự của họ không thể giúp Ukraine đảo ngược tình thế trên chiến trường, mà chỉ khiến xung đột leo thang.

Nga cũng nhiều lần cảnh báo, bất kỳ lực lượng nước ngoài nào chiến đấu cùng quân đội Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.