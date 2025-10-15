Châu Âu đề xuất mở rộng “bức tường chống UAV”

Hệ thống phát hiện và phòng thủ UAV ở Áo (Ảnh: Reuters).

Kyiv Independent dẫn các nguồn tin ngoại giao châu Âu ngày 14/10 cho biết, đề xuất về Sáng kiến phòng thủ UAV châu Âu sẽ được đưa vào “lộ trình sẵn sàng quốc phòng” mà Ủy ban châu Âu dự kiến công bố vào ngày 16/10.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra ý tưởng về “bức tường ngăn UAV” sau khi giới chức Ba Lan cáo buộc khoảng 20 UAV của Nga xâm phạm không phận hồi tháng trước và một loạt vụ tương tự ở một số quốc gia thành viên EU, NATO khác.

Các quan chức Ủy ban châu Âu cho biết mục tiêu của sáng kiến là ngăn chặn các vụ xâm nhập trong tương lai bằng cách xây dựng mạng lưới cảm biến, hệ thống gây nhiễu điện tử và vũ khí trải dài từ các nước vùng Baltic đến Biển Đen.

Các quốc gia Đông Âu hoan nghênh đề xuất này, nhưng các nước Nam và Tây Âu lại cho rằng kế hoạch bỏ qua các mối đe dọa UAV đối với khu vực của họ.

Trước phàn nàn này, Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius đã ám chỉ về sự thay đổi trong cách tiếp cận của khối, khi ông đồng thời sử dụng cả tên cũ và tên mới của dự án trong bài phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở Brussels.

“Chúng tôi đề xuất bức tường UAV châu Âu, đúng hơn là sáng kiến phòng thủ UAV châu Âu, một mạng lưới chống UAV để bảo vệ toàn bộ châu Âu, cùng với các dự án quốc phòng chủ lực khác”, ông nói.

Dù các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí về việc thúc đẩy xây dựng "bức tường UAV", nhưng theo các chuyên gia, trên thực tế, họ phải đối mặt với hàng loạt thách thức chưa có lời giải.

Các chi tiết kỹ thuật, cơ chế vận hành, cũng như khung pháp lý của dự án vẫn chưa rõ ràng. Đặc biệt là vấn đề tài chính. Chi phí ước tính có thể lên tới hàng chục tỷ euro, nhưng các nước lại chưa thể thống nhất được vấn đề nguồn vốn, ai sẽ chi trả và cách thức phối hợp giữa các quốc gia.