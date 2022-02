Chân dung thủ lĩnh IS mang biệt danh "kẻ hủy diệt"

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, thủ lĩnh IS vừa bị lực lượng Mỹ tiêu diệt (Ảnh: Imes).

Đặc nhiệm của quân đội Mỹ ngày 2/2 đã tiến hành chiến dịch đột kích và tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Chiến dịch nhằm vào ngôi nhà mà al-Qurayshi ẩn náu ở thị trấn Atmah, tỉnh Idlib, miền bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Al-Qurayshi được cho là đã cho nổ tung mình và gia đình hắn khi bị đột kích.

Theo các thông tin ban đầu, ít nhất 13 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng trong vụ đột kích, song hiện chưa rõ bao nhiêu thành viên gia đình của al-Qurayshi thiệt mạng.

Toàn cảnh hiện trường vụ trùm khủng bố IS bị tiêu diệt

"Nhờ sự dũng cảm của quân đội Mỹ, tên thủ lĩnh khủng bố khủng khiếp này không còn nữa", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói và cho rằng al-Qurayshi phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhà tù, cũng như tội ác diệt chủng người Yazidi ở Iraq vào năm 2014.

Chiến dịch này diễn ra khi IS đang cố gắng trỗi dậy trở lại, với hàng loạt cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công vào cuối tháng trước nhằm chiếm một nhà tù ở đông bắc Syria, nơi giam giữ ít nhất 3.000 tù nhân IS, trong một hoạt động được xem là táo bạo nhất của IS trong nhiều năm qua.

Thủ lĩnh mang biệt danh "kẻ hủy diệt"

Nơi ở của thủ lĩnh IS ở Syria bị phá hủy sau cuộc đột kích (Ảnh: Reuters).

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, 45 tuổi, trở thành thủ lĩnh của IS sau khi người tiền nhiệm Abu Bakr al-Baghdadi thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ở tây bắc Syria năm 2019. Kể từ đó, al-Qurayshi khá kín tiếng, không xuất hiện công khai, hiếm khi tung ra các bản ghi âm.

Nếu al-Baghdadi tuyên bố thành lập "Nhà nước Hồi giáo" tại một giáo đường ở thành phố Mosul của Iraq sau khi các tay súng của nhóm này chiếm quyền kiểm soát Mosul và tiếp đó là hàng loạt lãnh thổ khác ở Iraq và Syria, thì al-Qurayshi kín tiếng, điều hành tổ chức từ trong bóng tối.

Hắn còn có các tên gọi khác như Abdullah Amir Mohammed Saeed al-Mawla và Hajji Abdullah Qardash, và hầu như không thuộc "tầm ngắm" của tình báo Mỹ và Iraq cho đến khi trở thành thủ lĩnh IS.

Hắn sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Iraq, là con trai của một nhà truyền giáo. Y gia nhập al-Qaeda sau khi quân đội Mỹ lật đổ chính quyền Iraq Saddam Hussein vào năm 2003. Al-Qurayshi từng tham gia vào chiến dịch nổi dậy ở Iraq năm 2003 - 2004 và bị lực lượng của Mỹ bắt giữ vào năm 2008 trước khi được trả tự do vào năm 2009.

Năm 2014, hắn được cho là đã hỗ trợ đắc lực giúp al-Baghdadi giành quyền kiểm soát thành phố Mosul. Giới quan sát đã nhanh chóng xác định al-Qurayshi là một trong những nhân vật cấp cao của IS với biệt danh "kẻ hủy diệt". Y được các thành viên khác tôn sùng như "nhà hoạch định chính sách tàn bạo" và chịu trách nhiệm "loại bỏ những người chống lại al-Baghdadi".

Theo giới chức Mỹ, al-Qurayshi đứng đằng sau hành động chủng người thiểu số Yazidi năm 2014. Al-Qurayshi bị Mỹ coi là kẻ khủng bố toàn cầu kể từ năm 2020 với khoản treo thưởng lên tới 10 triệu USD.