Cậu bé Trung Quốc 10 tuổi kiện bố để đòi lại 11.500 USD tiền lì xì

Tiền lì xì thường được trao vào dịp đầu năm mới ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Một người đàn ông ở Trung Quốc, sau khi ly hôn, đã rút hơn 80.000 nhân dân tệ (11.500 USD) tiền lì xì Tết của con trai để chi trả cho lễ cưới mới của mình. Người này đã thua kiện trong vụ án yêu cầu ông hoàn trả toàn bộ số tiền.

Cậu bé 10 tuổi, được gọi là Xiaohui, sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền bắc Trung Quốc, và đã ở với bố kể từ khi cha mẹ ly hôn 2 năm trước.

Trong nhiều năm, Xiaohui tích lũy được hơn 80.000 nhân dân tệ tiền lì xì Tết. Toàn bộ số tiền này được gửi vào một tài khoản ngân hàng do bố mở riêng cho em.

Sau đó, cha của Xiaohui tái hôn, và Xiaohui được chuyển sang sống với mẹ.

Người mẹ phát hiện rằng, không có sự đồng ý của Xiaohui, người cha đã rút toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả gốc lẫn lãi, và sử dụng để chi trả chi phí đám cưới.

Khi Xiaohui yêu cầu bố trả lại tiền, ông từ chối, cho rằng số tiền lì xì này do người thân và bạn bè trong mối quan hệ xã hội của ông tặng, và chỉ nên được trao lại cho con khi cậu bé trưởng thành.

Không còn lựa chọn nào khác, Xiaohui đã kiện cha mình. Người cha thậm chí còn cho rằng vụ kiện do mẹ của Xiaohui xúi giục.

Trong quá trình xét xử, tòa án xác định tiền lì xì theo pháp luật thuộc về Xiaohui với tư cách là tài sản cá nhân của thiếu niên này.

Việc người cha rút và sử dụng số tiền này mà không được phép, dù là người giám hộ hợp pháp, đã xâm phạm quyền tài sản của trẻ em.

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết buộc người cha hoàn trả toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, trẻ em Trung Quốc thường được nhận phong bao đỏ chứa “tiền may mắn”, tượng trưng cho lời chúc tốt lành trong năm mới.

Tuy nhiên, số tiền này thường được cha mẹ giữ lại vì nhiều lý do, ví dụ để bù trừ số tiền họ đã lì xì cho người khác hoặc để ngăn con cái tiêu vào trò chơi điện tử.

Theo Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, “tiền may mắn” được tặng trong dịp lễ tết được xem là một dạng quà tặng và về mặt pháp lý thuộc quyền sở hữu của đứa trẻ.

Trẻ dưới 8 tuổi không được tự ý sử dụng tiền lì xì của mình, trong khi trẻ trên 8 tuổi có thể chi tiêu cho đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ và các hoạt động phù hợp với độ tuổi.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có nghĩa vụ theo luật định bảo vệ tài sản của con chưa thành niên và có thể thay mặt quản lý hoặc giữ tiền lì xì vì lợi ích tốt nhất của con. Tuy nhiên, họ không có quyền tịch thu hoặc sử dụng số tiền đó cho mục đích cá nhân.

Vụ việc của cha Xiaohui đã bị cư dân mạng Trung Quốc lên án mạnh mẽ.

Một người bình luận: “Sau ly hôn mà túng quẫn đến mức nào vậy? Lấy tiền tiết kiệm của con trai để cưới vợ mới, đúng là thiên tài". Người khác viết: “Nếu nghèo đến vậy thì tái hôn làm gì? Sao vẫn có người đồng ý lấy một người như thế?”.