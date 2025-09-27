Cao ủy EU: Hiệp định EVFTA truyền cảm hứng cho các nước trong khu vực

Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic gặp báo chí tại Hà Nội vào ngày 26/9 (Ảnh: Quang Minh).

Theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã có chuyến công tác tới Việt Nam trong tuần này. Đây là dịp để EU và Việt Nam rà soát kết quả sau 5 năm Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) được thực hiện.

Trao đổi với báo chí vào ngày 26/9 tại Hà Nội, Cao ủy Thương mại EU cho biết, trước khi tới Việt Nam, ông đã có dịp làm việc với một số nước khác ở khu vực Đông Nam Á.

“Một điểm chung là các nước đều đánh giá cao việc Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do với EU. Việc Việt Nam ký kết và thực hiện tốt hiệp định đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong khu vực”, ông Sefcovic nói.

Ông Sefcovic xác nhận kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây. EVFTA đã giúp thương mại song phương tăng trưởng mạnh, lên tới hơn 64 tỷ USD.

Cao ủy Thương mại EU thông báo vào sáng 26/9, ông và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã đồng chủ trì một cuộc họp trong khuôn khổ của Ủy ban Thương mại song phương. Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số bước đi cụ thể để EVFTA tiếp tục là xung lực mạnh mẽ trong thương mại song phương.

“Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực không ngừng nghỉ của phía Việt Nam trong việc nhận diện và xử lý một số vấn đề, rào cản hiện nay trong quan hệ thương mại song phương, từ đó góp phần làm cho quan hệ thương mại hai chiều trở nên cân bằng hơn”, Cao ủy Thương mại EU nhấn mạnh.

Cụ thể hơn, ông Sefcovic cho biết hai bên đã thảo luận sâu về thương mại song phương, cũng như một số tiềm năng đầu tư chiến lược về năng lượng tái tạo, bán dẫn, tài nguyên thiết yếu, logistics, viễn thông…

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi thông tin về hợp tác trong khuôn khổ đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như tiềm năng mà EU có thể tham gia trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hai bên cũng nhắc lại cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại dựa trên luật lệ đã được hình thành trong khuôn khổ WTO.

Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết ông cũng có cuộc trao đổi hữu ích với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Ngoài ra, tham gia cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành khác nhau.

Ông Sefcovic xác nhận hai bên nhất trí thành lập Tổ công tác chuyên trách, gồm đại diện của cả hai bên từ các bộ ngành khác nhau. Nhiệm vụ của Tổ công tác chuyên trách là rà soát và đánh giá những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, từ đó giải quyết thấu đáo và đảm bảo việc thực thi hiệp định EVFTA trở nên thuận lợi, cân bằng hơn, đồng thời giúp hai bên tối ưu hóa những tiềm năng mà hai bên đang có.

Ông Sefcovic cũng có buổi tiếp xúc với đại diện cộng đồng doanh nghiệp EU tại Việt Nam. Ông cho biết nhìn chung, các doanh nghiệp này đều bày tỏ sự ấn tượng và tin tưởng cao vào nền kinh tế Việt Nam, cả dưới góc độ thương mại cũng như đầu tư.

Nhân dịp tiếp xúc với các doanh nghiệp, đại diện EU cũng gợi mở nhiều chủ đề cần phải thảo luận với các cơ quan chức năng của Việt Nam để từ đó thúc đẩy việc thực thi hiệp định EVFTA và tối ưu hóa tiềm năng cả về thương mại và đầu tư của hai bên.

Tận dụng tốt hiệp định EVFTA

Theo Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic, EU có nhiều kinh nghiệm trong việc ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA). EU đang có 44 hiệp định thương mại tự do với 74 đối tác khác nhau, tất cả FTA đều có điểm chung là góp phần tăng trưởng thương mại, thúc đẩy đầu tư, tạo thêm việc làm và tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho các đối tác thương mại.

Ông Sefcovic cho biết EU ủng hộ việc các quốc gia trở nên thịnh vượng hơn. Việc ký kết và thực thi các hiệp định FTA không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, thương mại, đầu tư mà còn giúp mối quan hệ giữa EU và các đối tác trở nên gần gũi hơn về chính trị và con người.

“Đây cũng là điều chúng tôi nhìn thấy rõ ràng trong việc ký kết hiệp định FTA với Việt Nam cách đây 5 năm và từ đó đến nay đã mang lại những kết quả rất thiết thực cho cả hai bên”, ông Sefcovic nhấn mạnh.

Ông Sefcovic cho rằng Việt Nam đang tận dụng hiệp định thương mại tự do tốt hơn so với EU. Tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU lên tới 60%, trong khi xuất khẩu của EU sang Việt Nam chỉ tăng 10%.

Ông Sefcovic thừa nhận EU đã nhìn ra những vấn đề này và đã đề xuất với Việt Nam các biện pháp để giúp thương mại song phương trở nên cân bằng hơn. EU đã chuẩn bị một danh mục các công việc khác nhau cần xử lý để hướng tới việc thúc đẩy hợp tác song phương.

Một trong những khuyến nghị do Cao ủy Thương mại EU đưa ra với Việt Nam là cần đơn giản hóa quy trình cấp phép cho các công ty EU đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật để xuất khẩu nông sản.

Cụ thể, EU là một liên minh gồm 27 nước. Nếu Việt Nam đã cấp phép cho 1 nước thành viên EU, thì có thể áp dụng cho 26 nước còn lại, vì EU là một liên minh và áp dụng các mức tiêu chuẩn cao giống nhau và chốt kiểm soát như nhau trong toàn khối.

Ngược lại, nếu một nước thành viên EU cấp phép cho Việt Nam, 26 nước còn lại cũng công nhận và không phải đánh giá lại. Cao ủy Thương mại EU cho rằng đây là một cách để đơn giản hóa thủ tục cấp phép, giảm thiểu vướng mắc trong hợp tác song phương.

“Trong qúa trình hợp tác, đôi lúc không tránh khỏi những thăng trầm, nhưng nếu cả hai bên vẫn giữ được tinh thần hợp tác, sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết thấu đáo mọi vấn đề”, ông nói.

Nâng cấp quan hệ song phương

Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic cho rằng việc nâng cấp mối quan hệ hiện nay giữa Việt Nam và EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương.

“Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa EU và Việt Nam đã phát triển hết sức năng động, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Một trong những kết quả mà hai nước đạt được là EVFTA, không chỉ tạo ra bước tiến mạnh mẽ về thương mại mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam. Với tất cả nền tảng đó, tôi tin rằng đã đến lúc hai bên cân nhắc nâng cấp mối quan hệ hiện nay lên Đối tác Chiến lược Toàn diện”, ông Sefcovic nhấn mạnh.

Ông Sefcovic tin rằng việc đạt được mục tiêu trên sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, giúp mở rộng phạm vi quan hệ song phương sang các lĩnh vực mới mang tính toàn cầu như theo đuổi chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO.

“Tôi tin rằng nếu chúng ta đạt được mục tiêu này, mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng gần gũi và khăng khít hơn nữa”, Cao ủy Thương mại EU nhấn mạnh.